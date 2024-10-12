Україна – Чехія: де дивитися трансляцію гри Ліги націй
Початок зустрічі о 21:45 за київським часом
У понеділок, 14 жовтня, збірна України проведе свій четвертий матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – наша збірна зіграє формально домашній поєдинок проти Чехії.
Гра пройде на Міському стадіоні у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.
Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна. Також гру безкоштовно покаже канал Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.
Крім того, поєдинок можна буде подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.
Як повідомлялося, українська збірна розпочала новий сезон Ліги націй з прикрої домашньої поразки від Албанії. Попри територіальну перевагу та кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, «синьо-жовті» пропустили два голи у другому таймі та не змогли втримати переможний рахунок, який відкрив Юхим Конопля.
Другої поразки у Лізі націй 2024/25 Україна зазнала у виїзному матчі проти Чехії. Наша збірна поступилася з рахунком 2:3.
11 жовтня збірна України здобула перемогу над Грузією з рахунком 1:0. Матч відбувся у Познані, Польща.
Єдиний гол у матчі забив Михайло Мудрик на 35-й хвилині. Після того, як суперник втратив м'яч у центрі поля, Георгій Судаков передав його Мудрику, який зробив чудовий прорив до штрафного майданчика і точно пробив у ворота з-за меж штрафного майданчика.
Після цього Україна продовжувала домінувати, однак не змогла реалізувати кілька нагод. Грузія намагалася відповісти активними діями у другому таймі, проте їхні спроби були безуспішними, а воротар України Анатолій Трубін відстояв «сухий» матч.
Ця перемога принесла Україні перші очки в групі, припинивши переможну серію Грузії у Лізі націй.
Збірна Чехії в паралельному матчі обіграла албанців, які виступають разом із Україною в одній групі.
Після трьох матчів збірна України посідає останнє місце у своїй групі, набравши три очки лише після сьогоднішнього матчу.
Гравці збірної України після матчу подякували вболівальникам за підтримку.
Нагадаємо, українська асоціація футболу (УАФ) представила нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на новий сезон з гаслом «Слава Україні».
Компанія Adidas стала ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, зокрема чоловічої, жіночої та молодіжної команди. 9 жовтня вони презентували нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на сезон 2024/2025.
Зазначається, що нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають три смужки на плечах та гасло «Слава Україні!» на спині.
«Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невіддільним атрибутом кожного вболівальника. Форма виготовлена за технологією AERO READY, в якій використовуються матеріали, що відводять вологу або поглинають її, щоб тіло залишалося сухим, і включає вставки, що дихають, із сітки для комфорту як гравців на полі, так і вболівальників, які підтримують команду. Колекцію виготовлено зі 100% перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію adidas до скорочення пластикових відходів», – пояснили в УАФ.
Нагадаємо, ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Попри програні матчі з Албанією (1:2) та Чехією (2:3) у Лізі націй, збірна України піднялася з 25 місця на 24-те. Зараз в активі української збірної 1548.29 бала, а було 1567.25.
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