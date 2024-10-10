Українка стала чемпіонкою світу із фрідайвінгу та встановила національний рекорд

Катерина Садурська виграла змагання із фрідайвінгу із моноластою

Світова рекордсменка з фрідайвінгу Катерина Садурська продовжує поповнювати скарбничку перемог. Українська спортсменка втретє поспіль завоювала звання чемпіонки світу та встановила новий національний рекорд – 103 метри з моноластою. Про це чемпіонка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Садурська – українська рекордсменка з фрідайвінгу, яка здобула численні титули у цьому виді спорту. Садурська почала свою кар'єру як синхронна плавчиня, виступаючи за збірну України, і брала участь у чемпіонатах Європи з 2010 по 2014 рік. Пізніше вона перейшла у фрідайвінг, де досягла вражаючих результатів.

У 2023 році Катерина стала чемпіонкою світу в дисципліні «постійна вага без ласт» (CNF), встановивши новий світовий рекорд із зануренням на глибину 78 метрів. Це був її другий поспіль титул чемпіонки світу в CNF, а також третій світовий рекорд у цій дисципліні протягом сезону. Її досягнення відзначаються як значний прорив у світі фрідайвінгу, де спортсмени покладаються лише на силу своїх м'язів, без використання спеціального спорядження.

Садурська активно тренується та продовжує встановлювати нові рекорди, постійно вдосконалюючи свої результати. Її філософія та підхід до тренувань стали прикладом для багатьох спортсменів у світі фрідайвінгу​.

До слова, Новий рекорд: Кріштіану Роналду набрав 1 млрд підписників у всіх соцмережах.

Раніше стало відомо, що міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт та президент Федерації боротьби Юрій Копитко звернулися до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та президента United World Wrestling Ненада Лаловича. У листі вони закликають не допускати спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань через підтримку агресії проти України.

Нагадаємо, у селі Підгірці Київської області було встановлено рекорд України «Найдовший ланцюг з українських хустин». Він об'єднав усю Україну, адже хустки для рекорду були надіслані з різних міст.