Із стелі ллється вода: мешканців будинку, який зазнав обстрілу, спіткала нова халепа (відео)

Комунальна служба району ігнорує скарги мешканців будинку

Квартири мешканців будинку у Голосіївському районі, який зазнав ворожого обстрілу ще у липні, тепер заливає водою. Комунальники просто накрили плівкою дірку в даху будинку, яка утворилася внаслідок «прильоту». Про це у розмові із «Главкомом» повідомила мешканка будинку Олена Михайловська.

Будинок розташований за адресою провулок Коломийський 12.

Квартири мешканців будинку у Голосіївському районі, який зазнав ворожого обстрілу ще у липні, тепер заливає водою через недбалість комунальників pic.twitter.com/eTAJtEQMZy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2024

«8 липня стався «прильот», після нього дах в будинку пошкоджений. Потім його накрили плівкою після кількох злив, коли вода текла на сходи із комунікаційних тунелів», – зазначила Михайловська.

Такий вигляд покрівля будинку має після обстрілу



Також за словами власниці постраждалої квартири, плівку дуже облюбували грибки та пліснява, а воду такий чудо-винахід ремонту не спиняє. «Тому в мене розмокли меблі і попадали, вода станом на зараз ллється з люстри», – скаржиться Михайловська.

Власниця дзвонила на гарячу лінію КМДА 1551, але там їй сказали, що відповідь буде після 22 жовтня на звернення.

«Комунальна служба району, яка опікується будинком чотири рази мене перенаправляла, потім сказали що відповідальна особа хворіє», – додала Михайловська.

Нагадаємо, у столиці минулої доби зафіксовано рекордну кількість опадів. Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. За даними спостережень метеостанції вчора 6 жовтня в столиці випало – 30,6 м м опадів, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати.

До відома, 6 жовтня, столиця потерпала через сильну зливу, міські служби працювали у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. За повідомленням КМДА, система дощової каналізації не могла одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів. Гідрослужби «Київавтодору» усували підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Комунальники також чергують на місцях можливих підтоплень.



















