  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Гол Малиновського став окрасою фіналу Кубку Італії (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Руслан Малиновський забиває частіше, ніж деякі нападники - Гол Малиновського став окрасою фіналу Кубку Італії (відео)
    Руслан Малиновський забиває частіше, ніж деякі нападники
    Фото з відкритих джерел

    Український півзахисник забив восьмий гол у сезоні

    «Аталанті» не вдалося повторити успіх майже 60-річної давнини і виграти Кубок Італії. Перемогу здобув «Ювентус – 2:1. Зате Руслану Малиновському вдалося повторити успіх нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка. Він став другим українцем, кому вдалося відзначитися у фінальному матчі італійського розіграшу Кубку. Його гол став окрасою матчу. Отримавши м’яча на лінії штрафного, він невідпорно пробив по воротах – Буффон врятувати «Юве» в цьому епізоді не зміг.

    Українець довів свою особисту серію з результативними діями до 11 матчів. За цей час Малиновський забив 7 м'ячів та віддав 9 результативних передач у складі «Аталанти». Загалом на рахунку Руслана 8 голів і 12 передач в поточному сезоні.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гол Малиновського став окрасою фіналу Кубку Італії (відео)