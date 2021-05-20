Гол Малиновського став окрасою фіналу Кубку Італії (відео)

Український півзахисник забив восьмий гол у сезоні

«Аталанті» не вдалося повторити успіх майже 60-річної давнини і виграти Кубок Італії. Перемогу здобув «Ювентус – 2:1. Зате Руслану Малиновському вдалося повторити успіх нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка. Він став другим українцем, кому вдалося відзначитися у фінальному матчі італійського розіграшу Кубку. Його гол став окрасою матчу. Отримавши м’яча на лінії штрафного, він невідпорно пробив по воротах – Буффон врятувати «Юве» в цьому епізоді не зміг.

Українець довів свою особисту серію з результативними діями до 11 матчів. За цей час Малиновський забив 7 м'ячів та віддав 9 результативних передач у складі «Аталанти». Загалом на рахунку Руслана 8 голів і 12 передач в поточному сезоні.