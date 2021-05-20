Українського тренера довічно відсторонили від футболу

Олександр Севідов працював у «Минаї», який не хотів виходити на матч з «Шахтарем»

Апеляційний комітет Української асоціації футболу задовольнив апеляційну скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету та відмовив у повному обсязі в задоволені скарги Севідова О.В. у даній справі.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу, додатково розглянувши справу за заявою Комітету з етики та чесної гри УАФ стосовно можливих порушень Кодексу етики та чесної гри ФК «Суми» Суми, своїм рішенням від 12.03.2020 заборонив тренеру Севідову О.В. будь-яку діяльність, пов’язану з футболом, строком на п’ять років. Не погодившись із даним рішенням, Севідов О.В. та Комітет з етики та чесної гри УАФ оскаржили дане рішення. Севідов О.В. просив скасувати рішення, а Комітет з етики та чесної гри УАФ просив змінити рішення та відсторонити тренера довічно.

Апеляційний комітет УАФ вирішив задовольнити апеляційну скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ та змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Севідову О.В. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), довічно. Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене до Спортивного арбітражного суду (CAS) у м. Лозанна.

Тренер працював у «Минаї», який не хотів виходити на матч з «Шахтарем».