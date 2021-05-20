Півзахисник «Динамо» не зіграє на чемпіонаті Європи

Буяльський залишив тренувальний табір національної команди

Півзахисник київського «Динамо» Віталій Буяльський, який догравав сезон з травмою, залишив табір національної команди. На чемпіонаті Європи, який візьме старт 11 червня, він не зіграє. Як повідомляє УАФ, йому завадить ушкодження, отримане у фіналі Кубку України.

«Буяльський розпочав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Віталій не відчував жодних проблем, однак коли почалися ігрові навантаження, з’явився біль у нозі, який лише збільшувався. Обстеження показало, що у футболіста – тріщина плюсневої кістки ступні, що стала наслідком зіткнення в заключному матчі клубного сезону. Лікування та відновлення після такої травми в середньому триває близько місяця. Тому, на жаль, півзахисник не зможе виступити на чемпіонаті Європи», – йдеться у повідомленні.

Віталій Буяльський залишив розташування головної команди країни. Решта 24 виконавці працюють у загальній групі.