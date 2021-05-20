  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Півзахисник «Динамо» не зіграє на чемпіонаті Європи

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віталій Буяльський лікуватиме коліно - Півзахисник «Динамо» не зіграє на чемпіонаті Європи
    Віталій Буяльський лікуватиме коліно
    Фото УАФ

    Буяльський залишив тренувальний табір національної команди

    Півзахисник київського «Динамо» Віталій Буяльський, який догравав сезон з травмою, залишив табір національної команди. На чемпіонаті Європи, який візьме старт 11 червня, він не зіграє. Як повідомляє УАФ, йому завадить ушкодження, отримане у фіналі Кубку України.

    «Буяльський розпочав підготовку до Євро разом з іншими гравцями, які прибули до Харкова 15 травня. Під час бігової роботи Віталій не відчував жодних проблем, однак коли почалися ігрові навантаження, з’явився біль у нозі, який лише збільшувався. Обстеження показало, що у футболіста – тріщина плюсневої кістки ступні, що стала наслідком зіткнення в заключному матчі клубного сезону. Лікування та відновлення після такої травми в середньому триває близько місяця. Тому, на жаль, півзахисник не зможе виступити на чемпіонаті Європи», – йдеться у повідомленні.

    Віталій Буяльський залишив розташування головної команди країни. Решта 24 виконавці працюють у загальній групі.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Півзахисник «Динамо» не зіграє на чемпіонаті Європи