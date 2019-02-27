Гвардіола: «Зінченка чекає довга кар'єра в «Манчестер Сіті»



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Зінченко та Гвардіола Фото: © Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

Тренер чемпіонів Англії відзначив українця

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола похвалив Олександра Зінченка. Про це повідомляється у твіттері чинного чемпіона Англії.

Хосеп Гвардіола відзначив терплячість українця, який попри незначну кількість ігрового часу на полі не дорікав та на скаржився на своє становище в клубі.

«Він показав мені значимість і цінність того, що означає бути хорошим хлопцем. На початку сезону він був близький до того, щоб піти, але я жодного разу, на жодному тренуванні, не бачив, щоб він був невдоволений. Його чекає довга кар'єра. Сподіваюся, тут!» - сказав Гвардіола.