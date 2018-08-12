Хеленіус переміг білоруса Биховцева, Тревор Браян став чемпіоном WBA у суперважкій вазі



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Роберт Хеленіус. Фото Civision News

Американський боксер став «тимчасовим» чемпіоном планети

Фінський суперважковаговик Роберт Хеленіус (27-2, 16 КО) здобув перемогу одноголосним рішенням суддів у матчі-реванші з білорусом Юрієм Биховцевим (10-17-3, 5 КО).

На відміну від першого поєдинку цих боксерів, у якому Хеленіус переміг вкрай спірним розділеним рішенням суддів, бій-реванш був більш успішним для фінського боксера.

Але все одно, переміг він не без труднощів. Після закінчення шести раундів бою судді віддали перемогу Роберту з рахунком 60:55, 59:55 та 58:57.

Водночас, американський боксер Тревор Браян (20-0, 14 КО) завоював вакантний титул «тимчасового» чемпіона світу за версією WBA у суперважкій вазі, нокаутувавши у четвертому раунді свого співвітчизника Бі Джей Флореса (34-4-1, 22 КО).

За неповних чотири раунди бою Флорес сім разів опинявся на помості рингу, хоча одне з падінь рефері не зарахував як нокдаун через те, що удар Браяна пройшов у ціль вже після гонгу.

У четвертому раунді рефері прийняв рішення зупинити бій, який більше нагадував одностороннє побиття, інформує boxingnews.com.ua.