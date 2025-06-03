ЗСУ взяли під контроль опорний пункт росіян на Курщині

«Ще вчора це був серйозний вузол опору. Тепер – суцільна вирва і ворожі тіла в землі», – зазначили військові

ЗСУ: Цей ротний опорний пункт прикривав важливий напрямок

Бійці 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України спільно з суміжними підрозділами взяли під контроль ротний опорний пункт російських загарбників у Курський області. Як передає «Главком», про це пресслужба 225-го ОШП повідомила у телеграмі.

«Цей ротний опорний пункт прикривав важливий напрямок і був добре підготовлений до кругової оборони: бліндажі, хідники, вогневі точки. Кілька днів по ньому працювала наша артилерія й FPV-дрони. А далі зайшла піхота», – йдеться у повідомленні.

На відео – фінальна стадія: штурмовики 225 закидають укріплення гранатами, вибухівкою, навіть ТМ-ками, добивають оборону й беруть позицію під контроль.

«Ще вчора це був серйозний вузол опору. Тепер – суцільна вирва і ворожі тіла в землі», – зазначили військові.

До слова, командир одного з підрозділів армії РФ віддав наказ ліквідувати поранених українських бійців, яких виявили поблизу лінії зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У радіоперехопленні, оприлюдненому ГУР МО України, зафіксовано розмову окупанта, який наказує своїм підлеглим не брати полонених. У ГУР зазначили, що цей наказ є черговим доказом того, що знищення військовополонених є навмисною та системною практикою армії країни-агресорки.

Також російські війська, схоже, активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків просування на північ та північний схід від міста Суми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Андріївки (на північ від міста Суми) та на північний схід від Яблунівки (на північний схід від міста Суми). Російські мілблогери стверджують, що російські війська нещодавно захопили Олексіївку, Новомихайлівку та Кіндратівку (усі на північ від міста Суми) та просунулися на північ від Андріївки та на захід від Яблунівки та Костянтинівки.