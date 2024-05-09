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Головний символ Олімпіади прибув до Франції на вітрильному судні (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Головний символ Олімпіади прибув до Франції на вітрильному судні (фото)
Зустрічали вітрильник у порту Марселя тисячі французів
фото із відкритих джерел

У порту Марселя відбулась зустріч олімпійського вогню 

До Марселя з Греції на борту вітрильника Belem прибув олімпійський вогонь, церемонію відвідав президент Франції Еммануель Макрон. Про це пише видання Le Monde.

«Він (Олімпійський вогонь) проведе шлях через 400 комун аж до церемонії відкриття. Це означає закінчення багатьох років підготовки. Я хочу, щоб наші громадяни зрозуміли, що це момент єднання і що в нас все вийшло, і ми можемо пишатися», – сказав Макрон у зверненні до громадян країни, які зібралися в порту Марселя. За даними префектури міста, церемонію відвідало понад 150 тис. осіб, а вітрильник супроводжувало понад тисячу човнів.

Як пише видання, після дванадцяти днів плавання на Belem олімпійський вогонь прибув до Франції, в Марсель, де першим  факела торкнувся спортсмен Флоран Маноду, олімпійський чемпіон 2012 року. Потім він завершив першу естафету з паралімпійським чемпіоном Нантеніном Кейтою, який передав вогонь марсельському реперу Жулю, який запалив олімпійський котел.

Спортсмен Флоран Маноду несе олімпійський вогонь
Спортсмен Флоран Маноду несе олімпійський вогонь
Le Monde

Видання нагадало, що 27 квітня олімпійський вогонь для Ігор-2024 у Парижі вирушив із Греції до Франції. Офіційна церемонія передачі вогню французькій стороні відбулася у п'ятницю ввечері на грецькому стадіоні Панатінаїкос. Під час неї президент Олімпійського комітету Греції Спірос Капралос передав вогонь голові французького оргкомітету Ігор Тоні Естанге.

Марсельський репер Жуль запалює олімпійський котел
Марсельський репер Жуль запалює олімпійський котел
Le Monde

Раніше організатори Олімпійських ігор 2024 року оприлюднили меню учасників паризьких змагань. Подробиці повідомляє видання Le Parisen.

Їсти олімпійці будуть у ресторані в Сен-Сен-Демі, який називають найбільшим на планеті. Він розташований на території Олімпійського та Паралімпійського сіл у Парижі.Спортсменам французькі кухарі запропонують свинячий фарш із тайським базиліком, цвітну капусту та смажену картоплю з куркумою, смажений перець, цибулю, креветки, а також баранину із соком, розбавленим м'ятою.

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Теги: Олімпіада Греція Франція Еммануель Макрон президент

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