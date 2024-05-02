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НОК оприлюднив правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
НОК оприлюднив правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді
Українським спортсменам рекомендується утримуватися від прямих контактів із представниками країн-агресорів
фото: slidstvo.info

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України оприлюднили рекомендації для українських атлетів щодо контактів з російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді у Парижі.

Зокрема, українським спортсменам рекомендується:

  • утримуватися від прямих контактів із представниками країн-агресорів, що можуть спричинити провокаційні дії з їхньої сторони як в Олімпійському селищі, так і поза ним;
  • про будь-які спроби провокаційних дій з боку представників рф та рб інформувати вищу за посадою особу та керівництво офіційної делегації;
  • не брати участі в будь-якому спілкуванні в соціальних мережах та дискусіях з нейтральними атлетами (AIN) Росії та Білорусі, не ділитися та не реагувати на контент AIN, не публікувати спільні фото та відеоматеріали як щодо змагань, так і поза змагальний період;
  • спортсменам національних збірних команд України та членам офіційної делегації України на ОІ-2024 дотримуватися правил участі у змаганнях відповідних міжнародних спортивних федерацій, наскільки це необхідно для забезпечення виконання мінімальних вимог щодо відповідності участі у змаганнях поряд з AIN;
  • під час та поза церемоніями нагородження та квітковими церемоніями, наскільки це можливо, триматися на відстані та дистанціюватися від будь-яких контактів з AIN, а також утримуватися від спільних фото чи відео, якщо така потреба не пов'язана з дотримання обов'язкових вимог у правилах змагань;
  • утримуватися від участі в пресконференціях, прямих ефірах (що не мають нерозривного зв’язку з належним проведенням змагань), інтерв’ю та інших рекламних заходах до і після змагань разом з AIN;
  • у разі виявлення порушень умов допуску до ОІ-2024 AIN, сформульованих Виконкомом МОК та/або встановлених відповідними міжнародними спортивними федераціями, зафіксувати факт порушення нейтрального статусу та рекомендованих умов участі AIN, інформувати вищу за посадою особу, керівництво офіційної делегації, відповідні міжнародні спортивні федерації та Оргкомітет ОІ-2024 тощо;
  • у разі якщо спортсмен національної збірної команди України є співробітником Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, інших військових формувань крім цих рекомендацій дотримуватися правил і рекомендацій відповідних органів у роботі з AIN.

Зазначається, що зазначені Рекомендації стосуються контактів з представниками країн-агресорів, а також іншими особами, які підтримують політику цих країн та можуть бути використані з метою пропаганди.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт росіяни олімпійські ігри Олімпіада

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