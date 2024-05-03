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Politico: Байден зменшує свою увагу до України після надання пакету допомоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
Politico: Байден зменшує свою увагу до України після надання пакету допомоги
Байден та його оточення мають намір звертатися до електорату, заклопотаного економічними проблемами США
фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Демократи наразі хочуть акцентувати увагу на інших питаннях, які більше турбують американських виборців

Президент США Джо Байден у передвиборчій риториці, ймовірно, не буде акцентувати на питанні підтримки України. Про це повідомляє Politico з посиланням на інформаторів.

Стало відомо, що після того, як Байден здобув величезну зовнішньополітичну перемогу, підписавши закон, який передбачав виділення Україні $60 млрд, його команда планує зменшити увагу громадськості до участі Америки у війні в Україні. Політики мають намір звертатися до електорату, заклопотаного економічними проблемами.

Видання наголошує, що справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена – як об'єднуючий фактор для обговорення всього, від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти. 

Білий дім і помічники у передвиборчій кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що, «тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий закон, це, природно, не є таким актуальним питанням».

І все ж, демократи і віддані трансатлантисти, які погоджуються з думкою Байдена, здебільшого вважають, що найважливішим елементом подальшої підтримки України і НАТО з боку США є те, що президент залишиться на другий термін. Тому для них є сенс акцентувати увагу на інших питаннях, які більше турбують американських виборців.

Як повідомлялося, Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США. Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп має перевагу над чинним президентом Джо Байденом у передвиборчій гонці. Про це свідчать результати опитування CNN, опубліковані в неділю, 28 квітня.

Зазначається, що 49% зареєстрованих виборців підтримують Трампа. Такі ж результати були і в попередньому січневому опитуванні. Водночас підтримка Байдена становить 43%, тоді як у січні було 45%.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін проігнорував дворічне попередження президента США Джо Байдена, який закликав Китай не надавати «матеріальної підтримки» Росії. Зараз Китай є «постачальником № 1» військово-промислової бази Росії, і це «має матеріальний ефект», оскільки докорінно змінило хід протистояння. 

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Теги: Джозеф Байден закон президент

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