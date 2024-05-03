Politico: Байден зменшує свою увагу до України після надання пакету допомоги

Байден та його оточення мають намір звертатися до електорату, заклопотаного економічними проблемами США

Демократи наразі хочуть акцентувати увагу на інших питаннях, які більше турбують американських виборців

Президент США Джо Байден у передвиборчій риториці, ймовірно, не буде акцентувати на питанні підтримки України. Про це повідомляє Politico з посиланням на інформаторів.

Стало відомо, що після того, як Байден здобув величезну зовнішньополітичну перемогу, підписавши закон, який передбачав виділення Україні $60 млрд, його команда планує зменшити увагу громадськості до участі Америки у війні в Україні. Політики мають намір звертатися до електорату, заклопотаного економічними проблемами.

Видання наголошує, що справа демократії залишатиметься центральним компонентом передвиборчої кампанії Байдена – як об'єднуючий фактор для обговорення всього, від України і Дональда Трампа до абортів, безпеки зброї та освіти.

Білий дім і помічники у передвиборчій кампанії заявили, що не передбачають безперервного піару, спрямованого на посилення підтримки війни в Україні в найближчі місяці.

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що, «тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий закон, це, природно, не є таким актуальним питанням».

І все ж, демократи і віддані трансатлантисти, які погоджуються з думкою Байдена, здебільшого вважають, що найважливішим елементом подальшої підтримки України і НАТО з боку США є те, що президент залишиться на другий термін. Тому для них є сенс акцентувати увагу на інших питаннях, які більше турбують американських виборців.

Як повідомлялося, Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США. Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп має перевагу над чинним президентом Джо Байденом у передвиборчій гонці. Про це свідчать результати опитування CNN, опубліковані в неділю, 28 квітня.

Зазначається, що 49% зареєстрованих виборців підтримують Трампа. Такі ж результати були і в попередньому січневому опитуванні. Водночас підтримка Байдена становить 43%, тоді як у січні було 45%.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін проігнорував дворічне попередження президента США Джо Байдена, який закликав Китай не надавати «матеріальної підтримки» Росії. Зараз Китай є «постачальником № 1» військово-промислової бази Росії, і це «має матеріальний ефект», оскільки докорінно змінило хід протистояння.