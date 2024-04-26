Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністр оборони Нідерландів вважає реальною перспективу поразки України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністр оборони Нідерландів вважає реальною перспективу поразки України
Голова Міноборони Нідерландів спрогнозувала негативний результат війни для України
колаж: ТСН.ua

«Росіяни перейшли до військової економіки, почали виробляти набагато більше зброї та змогли заповнити свої запаси набагато швидше, ніж ми очікували»

 

Перспектива того, що Україна не зможе перемогти Росію у збройному протистоянні, є реальною, заявила виконувачка обов'язків міністра оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю газеті NRC.

«Якщо Україна щодня вимагає посилення протиповітряної оборони, це, звичайно, також запрошення росіянам продовжити свої атаки. Реалістична перспектива така, що Україна зрештою може не перемогти Росію», – сказала Оллонгрен в інтерв'ю NRC.

Вона зазначила, що країна-агресорка продемонструвала оперативність у переході на «військові рейки», налагодивши виробництво боєприпасів. «Росіяни перейшли до військової економіки, почали виробляти набагато більше зброї та змогли заповнити свої запаси набагато швидше, ніж ми очікували. Це чинить тиск на ситуацію», – сказала вона.

Кайса Оллонгрен висловила скепсис щодо перемоги Києва у війні
Кайса Оллонгрен висловила скепсис щодо перемоги Києва у війні
NRC

Оллонгрен вказала, що ситуація на фронті ускладнена нестачею боєприпасів у ЗСУ. Вона також зазначила, що Росія зуміла перевантажити українську систему ППО ракетами і дронами.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність отримання семи зенітно-ракетних комплексів Patriot для ефективної протидії Росії. Нідерланди мають чотири таких комплекси, проте виконувач обов'язків голови Міністерства оборони назвала передачу хоча б одного з них Україні складним питанням. «Ми говоримо про нестачу ресурсів, зокрема для Нідерландів». Ми, звичайно, можемо щось зробити, але це потребує співпраці з іншими країнами», –  зазначила Кайса Оллонгрен.

До слова, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє The Guardian. За словами посадовця, Євросоюз знає, що багато країн мають запаси систем Patriot. За словами Рютте, йдеться про країни, які безпосередньо не хочуть передавати їх Україні. Днями Нідерланди пообіцяли 4 млрд євро на військову допомогу для України, а також передати кілька систем Patriot. Однак Рютте не уточнив про яку кількість йдеться.

Читайте також: Військова допомога Україні: Зеленський анонсував гарні новини від Нідерландів
Теги: росія міністр Нідерланди військові Володимир Зеленський Україна президент Європейський союз росіяни військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Світ змінився, тепер наша черга»
Ми як нація, як народ, вимушені еволюціонувати або померти
9 квiтня, 14:56
Президент України переконаний, що Путін буде змушений піти на діалог після втрати земель, окупованих з 2022 року
Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
29 березня, 17:36
Російська армія сьогодні, 2 квітня, завдала ракетного удару по Дніпру
Чемпіонка світу Магучіх прокоментувала обстріл спортшколи, де починалася її кар'єра
2 квiтня, 19:12
У Нідерландах триває велика операція зі звільнення заручників
У Нідерландах зловмисник захопив заручників у кафе (відео)
30 березня, 12:52
Блекаути залежать від планів ворога
Чи загрожують Україні блекаути? Відповідь Міненерго
30 березня, 22:53
Останнім часом між США та Ізраїлем точиться дискусія шодо запланованої Цахалом операції проти ХАМАС у місті Рафах на півдні Сектору Газа
Адміністрація Байдена зважує, чи продовжувати пакет постачання зброї Ізраїлю – Reuters
2 квiтня, 03:32
У Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників
Нова концепція бронювання співробітників, вибухи у Курську: головне за ніч
3 квiтня, 06:05
Сирський та Умєров поспілкувалися з розробниками зброї
Сирський та Умєров оглянули нову українську зброю
7 квiтня, 14:34
Призивати будуть не всіх
Комітет Ради рекомендував дозволити мобілізацію засуджених, але з винятками
8 квiтня, 18:26

Політика

ХАМАС може відмовитися від війни проти Ізраїлю – CNN
ХАМАС може відмовитися від війни проти Ізраїлю – CNN
Такого не було 40 років: США взялись за виробництво ядерних боєголовок
Такого не було 40 років: США взялись за виробництво ядерних боєголовок
Чи збереже Шойгу посаду після скандалу із заступником? Аналіз Bloomberg
Чи збереже Шойгу посаду після скандалу із заступником? Аналіз Bloomberg
Міністр оборони Нідерландів вважає реальною перспективу поразки України
Міністр оборони Нідерландів вважає реальною перспективу поразки України
Білорусь схвалила декларацію, яка допоможе офіційно воювати проти України
Білорусь схвалила декларацію, яка допоможе офіційно воювати проти України
Європарламент піддав критиці грузинський закон про «іноагентів»: реакція Тбілісі
Європарламент піддав критиці грузинський закон про «іноагентів»: реакція Тбілісі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
В якому регіоні України найбільша кількість ухилянтів: дані соціологів
22K
Глава МЗС Польщі розповів, як закінчити війну в Україні за п’ять хвилин
20K
Рада ухвалила новий пенсійний закон щодо українців, які працювали за кордоном
20K
На Київщині автомобілі пішли під воду через сильну зливу (відео)
13K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6334
Таємне постачання Atacms Україні: з’явилася реакція Кремля

Новини

Справа Коломойського. Міжнародні експерти знайшли порушення
Сьогодні, 11:05
Пакет допомоги від США, відмова Греції передати Україні ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 26 квітня
Сьогодні, 05:49
26 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Влада вивчає можливість підвищення тарифу на світло. Центр Разумкова оцінив необхідність такого кроку
Вчора, 17:28
Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua