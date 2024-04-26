Міністр оборони Нідерландів вважає реальною перспективу поразки України

«Росіяни перейшли до військової економіки, почали виробляти набагато більше зброї та змогли заповнити свої запаси набагато швидше, ніж ми очікували»

Перспектива того, що Україна не зможе перемогти Росію у збройному протистоянні, є реальною, заявила виконувачка обов'язків міністра оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю газеті NRC.

«Якщо Україна щодня вимагає посилення протиповітряної оборони, це, звичайно, також запрошення росіянам продовжити свої атаки. Реалістична перспектива така, що Україна зрештою може не перемогти Росію», – сказала Оллонгрен в інтерв'ю NRC.

Вона зазначила, що країна-агресорка продемонструвала оперативність у переході на «військові рейки», налагодивши виробництво боєприпасів. «Росіяни перейшли до військової економіки, почали виробляти набагато більше зброї та змогли заповнити свої запаси набагато швидше, ніж ми очікували. Це чинить тиск на ситуацію», – сказала вона.

Кайса Оллонгрен висловила скепсис щодо перемоги Києва у війні NRC

Оллонгрен вказала, що ситуація на фронті ускладнена нестачею боєприпасів у ЗСУ. Вона також зазначила, що Росія зуміла перевантажити українську систему ППО ракетами і дронами.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність отримання семи зенітно-ракетних комплексів Patriot для ефективної протидії Росії. Нідерланди мають чотири таких комплекси, проте виконувач обов'язків голови Міністерства оборони назвала передачу хоча б одного з них Україні складним питанням. «Ми говоримо про нестачу ресурсів, зокрема для Нідерландів». Ми, звичайно, можемо щось зробити, але це потребує співпраці з іншими країнами», – зазначила Кайса Оллонгрен.

До слова, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє The Guardian. За словами посадовця, Євросоюз знає, що багато країн мають запаси систем Patriot. За словами Рютте, йдеться про країни, які безпосередньо не хочуть передавати їх Україні. Днями Нідерланди пообіцяли 4 млрд євро на військову допомогу для України, а також передати кілька систем Patriot. Однак Рютте не уточнив про яку кількість йдеться.