Сі Цзіньпін назвав повномасштабне вторгнення РФ «українською кризою»

Також Сі Цзіньпін висловив сподівання, що «мир і стабільність швидко повернуться в Європу»

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час свого візиту до Франції заявив, що Пекін готовий «працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні». Про це йдеться у його заяві, опублікованій у французькій газеті Le Figaro.

Сі Цзіньпін відзначив вплив війни на європейське суспільство.

«Ми розуміємо потрясіння, яке українська криза спричинила для європейців. Китай не є джерелом цієї кризи, не є її стороною чи учасником», – підкреслив він.

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Також він висловив сподівання, що «мир і стабільність швидко повернуться в Європу».

«Ми маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення цієї кризи», – наголосив китайський лідер.

Як відомо, Сі Цзіньпін прибув до Франції з дводенним візитом. Зокрема, у нього заплановані переговори з президентом Еммануелем Макроном і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Планується також обговорення питання щодо війни Україні. зокрема пошук шляхів вирішення конфлікту. Reuters повідомляють, що Франція намагатиметься підштовхнути Пекін до тиску на Москву, щоб вона припинила військову агресію проти України.

Раніше МЗС Польщі назвало країну, яка може змусити Путіна закінчити війну в Україні.