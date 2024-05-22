Збірна України з хокею дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025

У дивізіоні ІА Україна буде представлена вшосте в історії

Чоловіча збірна України з хокею у наступному році зіграє на чемпіонаті світу у дивізіоні ІА, здобувши це право вперше з 2017-го завдяки перемозі на Чемпіонаті світу 2024 у дивізіоні ІB, який на початку травня завершився у Литві.

Трьох із п'яти суперників збірна України отримала за підсумками чемпіонату світу-2024 у дивізіоні ІА, що тривав паралельно зі світовою першістю у Литві. За підсумками турніру в Італії у класі понизилася Республіка Корея, яку й замінять українці наступного року.

Останніх двох суперників українці отримали після групового етапу на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні, який триває у столиці Чехії – Празі. У класі понизилися дві найгірші команди кожної з груп, якими стали Польща та Велика Британія.

Усі учасники ЧС-2025 з хокею у дивізіоні ІА

Італія

Румунія

Японія

Україна

Польща

Велика Британія

Україна втретє в історії виграла чемпіонат світу у дивізіоні ІВ, який є третім за рангом у світовому хокеї. Раніше це траплялось у 2013 та 2016 роках. У дивізіоні ІА Україна буде представлена вшосте в історії. Востаннє на цьому рівні «синьо-жовті» грали в 2017.

Нагадаємо, 3 травня, збірна України з хокею з рахунком 4:1 перемогла Литву у вирішальному матчі чемпіонату світу в дивізіоні 1B. Ця перемога дозволила нашій збірній посісти перше місце у групі та підвищитися у класі до дивізіону 1A – другого за силою дивізіону у світовому хокеї.