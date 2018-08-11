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    Христина Погранична представить Україну на Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року

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    Христина Погранична - Христина Погранична представить Україну на Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року
    Христина Погранична

    Саме ця гімнастка поїде до Буенос-Айреса

    Багаторазова призерка чемпіонату Європи, багаторазова переможниця міжнародних турнірів, чемпіонка країни та володарка кубка України львів'янка року Христина Погранична представить Україну на Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гімнастики України.

    ФГУ схвалила кандидатуру Христина на участь у найпрестижніших світових змаганнях юніорів.

    Однак офіційна інформація з'явиться тільки за місяць до Юнацьких Олімпійських ігор.

    «Коли я завоювала ліцензію на участь у цих змаганнях, мені було дуже приємно, адже таким чином Україна буде представлена на Юнацьких Олімпійських іграх. У відборі нас було двоє – я та Вікторія Онопрієнко, і ми обидві добре виступили», - сказала сама Погранична.

    «А Юнацькі Олімпійські ігри для мене – це дуже важливий старт, тому я не зупиняюся тренуватися, адже повинна виступити на всі 100%», - додала вона.

    Юнацька Олімпіада пройде з 6 по 18 жовтня у столиці Аргентини.

    Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко завоювали ліцензію на кваліфікаційних змаганнях у Росії ще у лютому, ставши срібним і бронзовим призерами відповідно. Проте, лише одна гімнастка від країни може взяти участь в Олімпіаді.

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