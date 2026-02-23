«Інтер» зібрався переманити топтренера з чемпіонату Іспанії – ЗМІ

Італійський гранд заручився попередньою згодою фахівця

Аргентинець Дієго Сімеоне може змінити мадридський «Атлетіко» на міланський «Інтер». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Chiringuito.

Керманич «матрацників» нібито приєднається лідера Серії A влітку. Менеджмент міланців досягнув попередньої домовленості з тренером. У разі фінальної згоди Сімеоне повернеться в «Інтер», кольори якого захищав у 1997-1999 рр.

Аргентинський фахівець очолює «Атлетіко» з 2011 року. Проте, нещодавно між ним і спортивним директором мадридців Матеу Алемані пробігла чорна кішка. Сімеоне двічі зробив «матрацників» чемпіонами Іспанії та виграв трофей Ліги Європи.

«Інтер» лише минулого літа змінив головного тренера. Замість Сімоне Індзагі «нерадзуррі» очолив Крістіан Ківу. Румунський тренер вивів команду в плей-офф Ліги чемпіонів, а в Серії A міланці лідирують з 10-очковим відривом.

Тим часом колишній півзахисник міланців Філіппе Коутінью неочікувано призупинив кар'єру через психологічні проблеми. Рішенню хавбека передував конфлікт із вболівальниками «Васко да Гама». Вони освистали ветерана після одного з поєдинків.

До слова, хавбек «Інтера» Генріх Мхітарян відмовився від виступів за збірну Вірменії. Ветеран зосереджений на виступах на клубному рівні. Кольори «нерадзуррі» він захищає з 2022 року.