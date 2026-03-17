Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УЄФА вирішила долю зірки «Челсі» після сутички з болбоєм

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Педру Нету (праворуч) відбувся переляком
фото: Reuters

Спілка проявила поблажливість до півзахисника англійського гранда

Півзахисник лондонського «Челсі» Педру Нету зумів уникнути дискваліфікацію за поштовх болбоя у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Інцидент стався минулого тижня під час матчу проти французького ПСЖ (2:5). В одному з епізодів болбой не захотів швидко повернути м'яч «синім», тож Нету штовхнув його. Після фінального свистка португалець попросив вибачення у хлопця і подарував йому свою футболку.

Цього, вочевидь, вистачило для пом'якшення ситуації. УЄФА лише попередила хавбека, а інші дисциплінарні санкції щодо нього вирішила не застосовувати. Як наслідок, Нету зможе зіграти в матчі-відповіді у вівторок, 17 березня.

УЄФА розглядала епізод як неспортивну поведінку португальця. Його конфлікт із хлопцем, який подавав м'ячі, міг мати серйозніші наслідки. Тим більше, що вчинок Нету спровокував штовханину гравців обох команд.

До слова, легенда лондонців Ешлі Коул розпочав самостійну тренерську кар'єру. Він очолив італійську «Чезену». Команда змагається в Серії B.

Нагадаємо, раніше «Челсі» продовжив контракт із капітаном команди Рісом Джеймсом. Оборонець підписав договір до літа 2032 року. Він потрапив до структури «синіх» у шестирічному віці.

Теги: Педру Нету УЄФА ФК Челсі Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Чи повернеться Мессі в «Барселону»? Відповідь президента клубу Лапорти
«Спортінг» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Санон набрав вісім очок у матчі лідерів Чемпіонату Польщі з баскетболу
Молодіжна збірна України оприлюднила склад на відбір до Євро-2027
Відразу три хокейні збірні можуть бойкотувати Кубок світу у разі допуску Росії
Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua