УЄФА вирішила долю зірки «Челсі» після сутички з болбоєм

Спілка проявила поблажливість до півзахисника англійського гранда

Півзахисник лондонського «Челсі» Педру Нету зумів уникнути дискваліфікацію за поштовх болбоя у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Інцидент стався минулого тижня під час матчу проти французького ПСЖ (2:5). В одному з епізодів болбой не захотів швидко повернути м'яч «синім», тож Нету штовхнув його. Після фінального свистка португалець попросив вибачення у хлопця і подарував йому свою футболку.

Цього, вочевидь, вистачило для пом'якшення ситуації. УЄФА лише попередила хавбека, а інші дисциплінарні санкції щодо нього вирішила не застосовувати. Як наслідок, Нету зможе зіграти в матчі-відповіді у вівторок, 17 березня.

УЄФА розглядала епізод як неспортивну поведінку португальця. Його конфлікт із хлопцем, який подавав м'ячі, міг мати серйозніші наслідки. Тим більше, що вчинок Нету спровокував штовханину гравців обох команд.

