Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні товариські матчі

glavcom.ua
Неймар зберіг шанси поїхати на Мундіаль
фото: Reuters

Пентакампеони світу поки не розраховують на досвідченого виконавця

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар не отримав виклик до національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бразильської конфедерації футболу.

Головний тренер Карло Анчелотті здебільшого поклався на легіонерів. Із чемпіонату Бразилії до збірної запрошення отримали лише четверо футболістів. Інші представляють зарубіжні першості, зокрема й російську.

Інтрига перед оголошенням стосувалася потенційного виклику Неймара. Ветеран прагне поїхати на Чемпіонат світу 2026 року. Щоправда, як мінімум спаринги проти Франції (26 березня) і Хорватії (1 квітня) він пропустить.

Коментар Карло Анчелотті про Неймара

Керманич пентакампеонів світу пояснив невиклик нападника неоптимальною формою. Лідер «Сантоса» лише нещодавно повернувся на поле після травми.

«Неймар може поїхати на Чемпіонат світу. Якщо буде у формі на 100 %. Чому я не викликав Неймара зараз? Бо він не в стовідсотковій формі, а саме такі гравці нам потрібні. Неймар повинен продовжувати працювати, грати, демонструвати власні якості та підтримувати хорошу фізичну форму», – резюмував Анчелотті.

Нападники в складі збірної Бразилії

На прийдешні поєдинки Анчелотті викликав дев'ятьох представників лінії атаки. Вони виступають у чемпіонатах Франції, Англії, Росії та Іспанії.

Зокрема, місце в обоймі знайшлося для вінгера пітерського «Зєніта» Луїса Енріке. Нападник виступає на болотах із січня 2025 року та статистикою з того часу не вразив – п'ять голів і шість асистів за 37 матчів у всіх турнірах.

Неймар у складі «Сантоса» на цьому відрізку провів 32 поєдинки. До свого активу він загалом записав 13 голів і шість результативних передач.

До слова, раніше міністр спорту Ірану заявив про відмову збірної від участі в Чемпіонаті світу 2026 року. Чиновник пов'язав рішення з воєнною операцією США та Ізраїлю проти Ірану. За його словами, національна команда за таких обставин не братиме участі в ЧС-2026.

Нагадаємо, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.

Читайте також

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США
Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики
Сьогодні, 09:56
Мексиканські студенти проявили любов до футболу
Мехіко встановило футбольний рекорд Гіннеса перед Чемпіонатом світу
Вчора, 19:48
Збірна Ірану залишається серед учасників ЧС-2026
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Арнольд: Нам потрібна найкраща команда для найважливішого матчу в історії країни за останні 40 років
Тренер збірної Іраку закликав відкласти матч за вихід на Чемпіонат світу через війну в Ірані
9 березня, 10:33
Андрес Іньєста завершив ігрову кар'єру в 2024 році
Збірна Марокко зібралася відновити легендарну зв'язку «Барселони»
6 березня, 11:40
Неймар прагне поїхати на чемпіонат світу 2026 року
Неймар підтвердив можливість завершення кар'єри
20 лютого, 17:10

16-річний російський веслувальник погорів на вживанні допінгу
Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба
Іран обговорює з ФІФА перенесення матчів збірної на Чемпіонаті світу з США до Мексики
Український стрибун з трампліна Марусяк з рекордом сезону виступив на етапі Кубка світу
Український голкіпер потрапив до збірної туру в Греції після божевільного матчу
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

