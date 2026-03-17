Неймар не потрапив до збірної Бразилії на прийдешні товариські матчі

Пентакампеони світу поки не розраховують на досвідченого виконавця

Нападник бразильського «Сантоса» Неймар не отримав виклик до національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бразильської конфедерації футболу.

Головний тренер Карло Анчелотті здебільшого поклався на легіонерів. Із чемпіонату Бразилії до збірної запрошення отримали лише четверо футболістів. Інші представляють зарубіжні першості, зокрема й російську.

Інтрига перед оголошенням стосувалася потенційного виклику Неймара. Ветеран прагне поїхати на Чемпіонат світу 2026 року. Щоправда, як мінімум спаринги проти Франції (26 березня) і Хорватії (1 квітня) він пропустить.

March 16, 2026

Коментар Карло Анчелотті про Неймара

Керманич пентакампеонів світу пояснив невиклик нападника неоптимальною формою. Лідер «Сантоса» лише нещодавно повернувся на поле після травми.

«Неймар може поїхати на Чемпіонат світу. Якщо буде у формі на 100 %. Чому я не викликав Неймара зараз? Бо він не в стовідсотковій формі, а саме такі гравці нам потрібні. Неймар повинен продовжувати працювати, грати, демонструвати власні якості та підтримувати хорошу фізичну форму», – резюмував Анчелотті.

Нападники в складі збірної Бразилії

На прийдешні поєдинки Анчелотті викликав дев'ятьох представників лінії атаки. Вони виступають у чемпіонатах Франції, Англії, Росії та Іспанії.

Зокрема, місце в обоймі знайшлося для вінгера пітерського «Зєніта» Луїса Енріке. Нападник виступає на болотах із січня 2025 року та статистикою з того часу не вразив – п'ять голів і шість асистів за 37 матчів у всіх турнірах.

Неймар у складі «Сантоса» на цьому відрізку провів 32 поєдинки. До свого активу він загалом записав 13 голів і шість результативних передач.

До слова, раніше міністр спорту Ірану заявив про відмову збірної від участі в Чемпіонаті світу 2026 року. Чиновник пов'язав рішення з воєнною операцією США та Ізраїлю проти Ірану. За його словами, національна команда за таких обставин не братиме участі в ЧС-2026.

Нагадаємо, Мексика зібралася задіяти майже 100 тисяч силовиків для охорони Мундіалю-2026. На них буде покладена відповідальність за безпеку фанатів. Внутрішня ситуація у Мексиці ускладнилася через зіткнення правоохоронців із картелями.