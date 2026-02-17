Головна Спорт Новини
Вічний рекордсмен УПЛ відмовився грати за збірну

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Вічний рекордсмен УПЛ відмовився грати за збірну
Генріх Мхітарян сфокусований на виступах за «нерадзуррі»
фото: ФК «Інтер» (Мілан)

Зірковий ветеран зосереджений на виступах на клубному рівні

Півзахисник Генріх Мхітарян не повернеться до національної команди Вірменії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Федерації футболу Вірменії.

Досвідчений хавбек зустрівся з головним тренером вірменської збірної Єгіше Мелікяном. Керманич національної команди відвідав Дербі Італії. Щоправда, Мхітарян у поєдинку з туринським «Ювентусом» залишився на лаві запасних.

«Після матчу «Інтер» – «Ювентус» головний тренер збірної Вірменії Єгіше Мелікян зустрівся з Генріхом Мхітаряном, який підтвердив, що на цьому етапі він зосереджений винятково на власній клубній кар'єрі. Мелікян і Мхітарян також обговорили низку питань, що стосуються як європейського, так і вірменського футболу», – йдеться в повідомленні федерації.

Чим відомий Генріх Мхітарян

Екслідер збірної Вірменії зробив собі ім'я в Україні. У 2009-2010 рр. він захищав кольори донецького «Металурга», а потім відіграв 2,5 сезони за «Шахтар» із Донецька. У лавах «гірників» Мхітарян став найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги сезону 2012/13. Тоді вірменин забив досі рекордні 25 м'ячів.

З чемпіонату України Мхітарян за 27,5 млн євро поїхав у дортмундську «Боруссію». Там він провів три сезони, а потім виступав за англійські клуби (МЮ, «Арсенал»), італійську «Рому». Перед кампанією 2022/23 приєднався до «Інтера». Був чемпіоном Вірменії, України та Італії, виграв інші трофеї.

Виступи Генріха Мхітаряна за збірну Вірменії

Півзахисник дебютував за національну команду ще в 2007 році. Востаннє він одягав футболку збірної у листопаді 2021 року.

За майже півтора десятиліття Мхітарян зіграв 95 матчів у національній команді, в яких оформив 32 голи. Хавбек став найкращим бомбардиром в історії збірної Вірменії та йде другим у списку гвардійців команди.

Тим часом збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Напередодні відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

Єґіше Мелікян НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інтер (Мілан) Генріх Мхітарян

