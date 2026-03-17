Відразу три хокейні збірні можуть бойкотувати Кубок світу у разі допуску Росії

Кубок світу – турнір під егідою НХЛ, у ньому беруть участь вісім країн

Чеський журналіст Роберт Рампа на своїй сторінці у соціальній мережі Х назвав країни, які відмовляться грати на хокейному Кубку світу 2028, якщо у турнір візьме участь збірна Росії. Про це повідомляє «Главком».

«За наявною у мене інформацією, НХЛ була поінформована європейськими країнами про те, що в ситуації, що склалася, якщо Росія поїде на Кубок світу, то Чехія, Фінляндія і Швеція на турнір не поїдуть», – написав Рампа.

Національна хокейна ліга повідомила, що груповий етап змагання та по одному матчу на вибуття пройдуть у Празі (Чехія) та Калгарі (Канада), а півфінали та фінал – в Едмонтоні (Канада). Склад учасників турніру офіційно ще не було оголошено.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.