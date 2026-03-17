Відразу три хокейні збірні можуть бойкотувати Кубок світу у разі допуску Росії

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Відразу три хокейні збірні можуть бойкотувати Кубок світу у разі допуску Росії
Матчі Кубка світу пройдуть у Чехії та Канаді

Кубок світу – турнір під егідою НХЛ, у ньому беруть участь вісім країн

Чеський журналіст Роберт Рампа на своїй сторінці у соціальній мережі Х назвав країни, які відмовляться грати на хокейному Кубку світу 2028, якщо у турнір візьме участь збірна Росії. Про це повідомляє «Главком».

«За наявною у мене інформацією, НХЛ була поінформована європейськими країнами про те, що в ситуації, що склалася, якщо Росія поїде на Кубок світу, то Чехія, Фінляндія і Швеція на турнір не поїдуть», – написав Рампа.

Кубок світу – турнір під егідою НХЛ. У ньому беруть участь вісім країн.

Національна хокейна ліга повідомила, що груповий етап змагання та по одному матчу на вибуття пройдуть у Празі (Чехія) та Калгарі (Канада), а півфінали та фінал – в Едмонтоні (Канада). Склад учасників турніру офіційно ще не було оголошено.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: хокей НХЛ

Чи повернеться Мессі в «Барселону»? Відповідь президента клубу Лапорти
Чи повернеться Мессі в «Барселону»? Відповідь президента клубу Лапорти
«Спортінг» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
«Спортінг» – «Буде/Глімт». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Санон набрав вісім очок у матчі лідерів Чемпіонату Польщі з баскетболу
Санон набрав вісім очок у матчі лідерів Чемпіонату Польщі з баскетболу
Молодіжна збірна України оприлюднила склад на відбір до Євро-2027
Молодіжна збірна України оприлюднила склад на відбір до Євро-2027
Відразу три хокейні збірні можуть бойкотувати Кубок світу у разі допуску Росії
Відразу три хокейні збірні можуть бойкотувати Кубок світу у разі допуску Росії
УЄФА вирішила долю зірки «Челсі» після сутички з болбоєм
УЄФА вирішила долю зірки «Челсі» після сутички з болбоєм

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

