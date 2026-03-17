У допінг-пробі 16-річного спортсмена виявили заборонену речовину, що відноситься до анаболічних агентів

Пропагандисти інформують, що неповнолітнього російського веслувальника було дискваліфіковано на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком».

Веслувальник зможе повернутися у спорт у другій половині 2029 року. Наразі пропагандисти не повідомляють його прізвище.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.