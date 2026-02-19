Головна Спорт Новини
Колишній лідер «Ліверпуля» несподівано призупинив кар'єру

Колишній лідер «Ліверпуля» несподівано призупинив кар'єру
Філіппе Коутінью прагне відновити ментальне здоров'я
фото: Reuters

Знаменитий футболіст розірвав контракт через проблеми поза полем

Ексхавбек збірної Бразилії Філіппе Коутінью покинув «Васко да Гама». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Досвідчений півзахисник пішов із команди після конфлікту з вболівальниками. Фанати бразильського гранда освистали Коутінью після поєдинку Кубка Гуанабари. Рідна команда переграла скромний колектив лише в серії пенальті.

«У той момент, на шляху в роздягальню, я відчув і усвідомив, що мій цикл у клубі завершився, і на поле я не повернуся, щоб надати пріоритетну вагу своєму психічному здоров'ю. Це надзвичайно болісно. Насправді я дуже втомився морально. Згнітивши серце, я розумію, що зараз настав час для кроку назад і закінчення циклу з «Васко», – заявив Коутінью.

Хавбек повернувся до Бразилії влітку 2024 року після понад десятиліття виступів у Європі. Зоряні роки латиноамериканця припали на виступи за англійський «Ліверпуль». Звідти він за 135 млн євро перебрався до іспанської «Барселони», але став лише блідою тінню самого себе часів АПЛ.

Нещодавно віцекапітан «Барселони» поділився досвідом подолання депресії. Оборонець Рональд Араухо посеред сезону взяв позапланову відпустку. За цей час він попрацював із психологами та відвідав святі місця.

Тим часом мадридський «Реал» підготував серйозні гроші на зірочку ПСЖ. Французький гранд зможе отримати 100 млн євро за крайнього нападника Дезіре Дуе. «Вершкові» заманюють таланта обіцянкою забезпечити стабільну ігрову практику.

Раніше іспанський клуб із особливою філософією отримав бан ФІФА. «Атлетік» із Більбао отримав заборону на реєстрацію нових футболістів. Обмеження застосували на прийдешні три трансферних вікна.

