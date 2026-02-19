Колишній лідер «Ліверпуля» несподівано призупинив кар'єру

Знаменитий футболіст розірвав контракт через проблеми поза полем

Ексхавбек збірної Бразилії Філіппе Коутінью покинув «Васко да Гама». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Досвідчений півзахисник пішов із команди після конфлікту з вболівальниками. Фанати бразильського гранда освистали Коутінью після поєдинку Кубка Гуанабари. Рідна команда переграла скромний колектив лише в серії пенальті.

«У той момент, на шляху в роздягальню, я відчув і усвідомив, що мій цикл у клубі завершився, і на поле я не повернуся, щоб надати пріоритетну вагу своєму психічному здоров'ю. Це надзвичайно болісно. Насправді я дуже втомився морально. Згнітивши серце, я розумію, що зараз настав час для кроку назад і закінчення циклу з «Васко», – заявив Коутінью.

Хавбек повернувся до Бразилії влітку 2024 року після понад десятиліття виступів у Європі. Зоряні роки латиноамериканця припали на виступи за англійський «Ліверпуль». Звідти він за 135 млн євро перебрався до іспанської «Барселони», але став лише блідою тінню самого себе часів АПЛ.

