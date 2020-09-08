Стали відомими збитки УЄФА від пандемії коронавірусу



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Пандемії коронавірусу продовжує наносити збитки, цього разу – в спорті

Голова Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі розповів про фінансові збитки, яких зазнав європейський футбольний союз (УЄФА) через пандемію коронавірусу.

За словами голови Європейської асоціації клубів Андреа Аньєллі, футбольні клуби, як і раніше знаходяться в «кризовому управлінні» на тлі «скорочення трансферного ринку на 20-30 відсотків», незважаючи на більш оптимістичне повідомлення президента УЄФА Александра Чеферіна.

Крім того, ігри на порожніх стадіонах, знижки для мовників та скорочення спонсорської підтримки продовжать завдавати фінансових збитків клубам.

«Ми бачили, що Англійська Прем'єр-ліга втратила 330 млн євро, а Бундесліга - 200 млн. Зараз ми погоджуємо з УЄФА цифри, які передбачають скорочення виплат за телевізійні права на Лігу чемпіонів і Лігу Європи на 575 млн. Ці гроші не будуть розподілені. Ми очікуємо максимального зниження доходів приблизно на 4 млрд євро (3,6 млрд фунтів стерлінгів) в наступні два роки, і, за даними ФІФА, 90 відсотків цих збитків від виручки понесуть клуби», - розповів Аньєллі.

Зазначено, що Аньєллі виступав на генеральній асамблеї Європейської асоціації клубів, де президент УЄФА Чеферін підтвердив, що 20 тис глядачів будуть допущені до участі у фіналі Суперкубка між переможцями Ліги чемпіонів «Баварії» і переможцями Ліги Європи «Севільєю» в матчі у Будапешті 24 вересня.

Джерело: bbc.com