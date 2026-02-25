Підсумки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів за 24 лютого

Визначилися перші учасники 1/8 фіналу з несіяних команд

Відбулися перші матчі-відповіді 1/16 фіналу головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Атлетіко» – «Брюгге»

Ця пара була єдиною, де після першої зустрічі зберігалася нічия, тому матч у Мадриді між Атлетіко Мадрид та Брюгге фактично вирішував усе. Господарі активно розпочали гру: на 13-й хвилині Джуліано Сімеоне не використав свій момент, а епізод із можливим пенальті після VAR залишився без покарання. Утім, на 23-й хвилині голкіпер «Атлетіко» Ян Облак розпочав атаку точною передачею, яку Александер Серлот завершив ударом низом. «Брюгге» відповіло реалізованим стандартом: на 36-й хвилині після подачі з кутового Ордоньєс переправив м’яч у сітку. До перерви бельгійці мали ще шанс забити силами Ветлесена, але Облак врятував «матрацників» ефектним сейвом.

Другий тайм Атлетіко розпочав агресивніше, і вже на 48-й хвилині Джонні Кардосо ударом із меж штрафного повернув перевагу господарям. Гра залишалася жорсткою й нервовою: на 70-й хвилині «Брюгге» вимагав пенальті після падіння Цоліса, однак VAR знову не побачив підстав для одинадцятиметрового. Майже одразу Дієго Сімеоне освіжив атаку, випустивши Лукмана, і саме після його передачі на 76-й хвилині Серлот оформив дубль.

У заключному відрізку бельгійці провели низку замін, але остаточну крапку поставив «Атлетіко». На 87-й хвилині після прострілу Руджері Серлот замкнув атаку, зробивши рахунок 4:1. Фінальні хвилини запам’яталися жовтими картками та контролем гри з боку мадридців, а свисток Клемана Тюрпена зафіксував упевнену перемогу іспанців. Із підсумковим рахунком 7:4 за сумою двох матчів «Атлетіко» пройшов до наступного раунду, де зіграє з «Тоттенгемом» або «Ліверпулем».

«Баєр Леверкузен» – «Олімпіакос»

Перед матчем «Баєр Леверкузен» та «Олімпіакос» інтрига була обмеженою, адже німецька команда мала перевагу у два м’ячі за підсумками першої зустрічі. Перший тайм минув у стриманому темпі – «Баєр» більше контролював м’яч і ритм гри, тоді як Олімпіакос намагався відповідати обережними виходами вперед. Реальних гольових моментів до перерви було небагато, тож команди пішли на відпочинок без змін на табло.

Після перерви гра стала значно живішою. Олімпіакос активніше заграв попереду, і вже на 50-й хвилині Желсон Мартінш змусив Яніса Блазвіха вступити в гру після удару з меж штрафного. «Баєр» відповів своїм найнебезпечнішим моментом зустрічі на 62-й хвилині, коли Алехандро Грімальдо обіграв воротаря, але пробив у поперечину. Далі тренери обох команд почали активно користуватися замінами: леверкузенці втрачали гравців через ушкодження, а греки поступово освіжали атаку, намагаючись будь-якими силами скоротити відставання.

На заключних хвилинах Олімпіакос мав кілька напів моментів (зокрема, дальній удар Шіпіоні наприкінці гри), а «Баєр» міг виривати перемогу, якби Патрік Шик краще розпорядився своїм шансом у компенсований час. Фінальний свисток зафіксував «суху» нічию. Вона стала єдиною цього ігрового дня, яка, втім, повністю влаштувала німецький клуб з огляду на комфортну перевагу за сумою двох матчів. В 1/8 фіналу «леверкузенці» проведуть поєдинок або проти «Баварії», або проти «Арсенала».

«Інтер» – «Буде/Глімт»

«Буде/Глімт» традиційно для себе зробив вагомий запас удома в першій зустрічі, тож у матчі-відповіді саме «Інтер» мав відігравати відставання. Італійці прагнули це зробити, активно розпочавши гру. Вони намагалися одразу взяти м’яч під контроль: Фраттезі після кутового пробивав головою, Зелінський небезпечно стріляв із меж штрафного, але щоразу гостей рятував голкіпер. «Буде/Глімт» відповідав своїми моментами: наприклад, Ев’єн ще до перерви змусив Янна Зоммера здійснити складний сейв після удару головою. Попри ініціативу господарів, перший тайм завершився без голів.

Після перерви норвежці зіграли максимально прагматично й результативно. На 58-й хвилині після сейву Зоммера першим на добиванні опинився Єнс Петтер Гауге, відкривши рахунок у матчі. За 14 хвилин Ев’єн подвоїв перевагу гостей, замкнувши навіс Гауге точним ударом у нижній кут. Господарі масово пішли на заміни, освіживши фланги та центр поля, і на 76-й хвилині Алессандро Бастоні таки скоротив відставання, проштовхнувши м’яч у сітку у воротарському майданчику.

Шансів на камбек в «Інтернаціонале» лишалося мало, адже «Буде/Глімт» грамотно знижував темп зустрічі через заміни та контроль м’яча. У підсумку норвежці виграли і в цьому матчі, а за сумою двох зустрічей (2:5) уперше в історії вийшли до топ-16 Ліги чемпіонів, де зіграють або з «Манчестер Сіті», або зі «Спортінгом».

«Ньюкасл» – «Карабах»

Для «Карабаха» матч на виїзді проти «Ньюкасл» був радше можливістю гучно «грюкнути дверима»: після 1:6 у першій зустрічі відіграти таке відставання виглядало майже нереально. Початок зустрічі вийшов «холодним душем» для гостей: за чотири хвилини після стартового свистка Сандро Тоналі відкрив рахунок після сейву Кохальскі, а ще за дві хвилини Жоелінтон подвоїв перевагу англійців до рахунку 0:2. «Ньюкасл» продовжував створювати моменти, але до перерви рахунок не змінився.

Після паузи гра раптово ожила. На 51-й хвилині Каміло Дуран скоротив відставання ударом у нижній кут (1:2), однак майже одразу Свен Ботман після кутового знову повернув гостям комфортний гандикап у два м'ячі. Далі настав один із найдраматичніших епізодів: за гру рукою було призначено пенальті у ворота англійців, яке не реалізував Янкович, але першим на добиванні встиг Джафаркулієв. «Карабах» відчув шанс і побіг уперед, і вже згодом Зубір мав чудову нагоду зрівняти рахунок якби не Ремсдейл, який врятував «сорок». На 69-й хвилині відбулася важлива подія для українських уболівальників: на поле вийшов Олексій Кащук, який у підсумку особливими результативними діями не відзначився. Це була його перша за три матчі поява в єврокубках.

Фінальний свисток зафіксував бойову поразку азербайджанського клубу в окремому матчі, але за сумою двох зустрічей саме «Ньюкасл» упевнено з перевагою в шість м'ячів (9:3) пройшов далі, де зустрінеться з «Челсі» або «Барселоною».

25 лютого 1/16 фіналу Ліги чемпіонів завершиться ще чотирма матчами. Натомість, для переможців першого раунду плейоф наступні матчі пройдуть 10-11 березня.

Ліга чемпіонів. 1/16 фіналу. Другі матчі (24 лютого)

«Атлетіко» – «Брюгге» 4:1 (за сумою двох матчів 7:4)

Голи: Серлот (23, 76, 87), Джонні (48) – Ордоньєс (36)

«Баєр Леверкузен» – «Олімпіакос» 0:0 (за сумою двох матчів 2:0)

«Інтер» – «Буде/Глімт» 1:2 (за сумою двох матчів 2:5)

Голи: Бастоні (76) – Гауге (58), Ев'єн (72)

«Ньюкасл» – «Карабах» 3:2 (за сумою двох матчів 9:3)

Голи: Тоналі (4), Жоелінтон (6), Ботман (52) – Дуран (51), Джафаркулієв (57)

Нагадаємо, що під час матчів другого ігрового дня трапилася перша нічия на стадії плейоф Ліги чемпіонів 2025/2026. «Брюгге» та «Атлетіко» Мадрид видали яскравий поєдинок, який завершився результативною нічиєю 3:3.