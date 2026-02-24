Головна Спорт Новини
Російський тенісист отримав бан від спорту через порушення антикорупційних правил

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Російський тенісист отримав бан від спорту через порушення антикорупційних правил
Марк Кауфман посідав лише 2023 місце світового рейтингу в парному розряді
фото: відкриті джерела

Кауфман відмовився надавати докази органу, який розслідував його справу

Міжнародне агентство з питань доброчесності у тенісі ITIA підтвердило тимчасову дискваліфікацію трьох професійних гравців: росіянина Марка Кауфмана, а також сербських тенісистів Драгині Вуковича та Міли Масич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ITIA. 

Причина відсторонення росіянина

Усі троє перебувають під санкціями з грудня 2025 року, проте саме зараз стали відомі результати їхніх апеляцій та конкретні причини покарання. Ситуація навколо 20-річного російського тенісиста Марка Кауфмана, чий найкращий рейтинг обмежувався 2023-м місцем у парному розряді, напряму пов’язана із жорстким недотриманням положень Антикорупційної програми тенісу (TACP). Покарання було винесене за статтею про неповне виконання вимог офіційного розслідування. Згідно з правилами програми, під «вимогою» мається на увазі письмовий запит від ITIA про надання інформації або доступу до об’єктів (наприклад, технічних пристроїв), що мають значення для справи. Відмова Кауфмана співпрацювати та ігнорування офіційних запитів були розцінені як серйозне порушення антикорупційного регламенту, що автоматично призвело до дискваліфікації. Хоча тенісист намагався оскаржити це рішення у січні 2026 року, згодом він перестав виходити на зв'язок із незалежним органом з розслідування корупції, що призвело до остаточного відхилення його апеляції в лютому.

Підозри у важких порушеннях сербських тенісистів

Щодо сербських спортсменів Драгині Вуковича та Міли Масич, то їхні справи виглядають ще серйознішими. ITIA підозрює, що вони брали безпосередню участь у маніпуляціях з результатами матчів або передавали інсайдерську інформацію для ставок. Вукович, яка свого часу піднімалася до 527-го місця в рейтингу, не став оскаржувати санкції, тоді як Масич подала апеляцію, яку незалежний арбітр Чарльз Холландер відхилив 19 лютого 2026 року. Обидва спортсмени залишатимуться поза грою до завершення повного розслідування, за результатами якого їм може загрожувати пожиттєве відсторонення від професійного спорту чи відсторонення на тривалий термін.

Нагадаємо, що російська тенісистка погоріла на спробі організувати договірний поєдинок. Гульнара Назарова отримала чотири роки відсторонення за намагання зіграти підставний матч. 

Теги: теніс договірні матчі

