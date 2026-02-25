Юнацька збірна України із футзалу переграла Португалію у товариському матчі

Другий товариський матч між збірними Португалії U-17 та України U-18 відбудеться 25 лютого 2026 року

У передмісті Лісабона, Кашіаші, юнацька збірна України U-18 із футзалу провела перший із двох запланованих товариських поєдинків зі збірною Португалії U-17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Матч на «Арена Португал» підопічні Ігоря Москвичова розпочали дуже добре, уже на 5-й хвилині після удару Артема Малиновського повівши в рахунку. Ще за чотири хвилини Малиновський оформив дубль. До кінця першого тайму синьо-жовті могли збільшити свою перевагу, однак ударам наших гравців не вистачило влучності.

Відразу після перерви Даниіл Литвиновський ударом із далекої відстані засмутив наших португальських суперників утретє. Лише на 31-й хвилині господарям майданчика зусиллями Рікардо Дуарте вдалося відіграти один гол. На 33-й хвилині Томас Ша звів перевагу українців до мінімуму, але за хвилину Олександр Бурлака забив четвертий м'яч у ворота Португалії.

Отже, 4:2 – перемога збірної України.

Товариський матч юнацьких збірних із футзалу

Португалія (U-17) – Україна (U-18) – 2:4 (0:2)

Голи: Дуарте (31), Ша (33) – Малиновський (5, 9), Литвиновський (22), Бурлака (34).

Другий товариський матч між збірними Португалії U-17 та України U-18 відбудеться 25 лютого 2026 року також у Кашіаші (початок – о 19:00 за київським часом).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)