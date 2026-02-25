Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ліга чемпіонів 25 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ліга чемпіонів 25 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу
«Стара синьйора» зазнала фіаско в Стамбулі
фото: ФК «Ювентус»

Розповідаємо коротко про поєдинки середи, 25 лютого 2026 року, в головному єврокубку

Плей-офф Ліги чемпіонів продовжиться 25 лютого матчами-відповідями 1/16 фіналу. «Главком» зібрав головне про прийдешні поєдинки.

«Аталанта» – «Боруссія» Д

Минулого тижня німецький гранд зробив вагому заявку на загальний успіх. На власному полі в Дортмунді «джмелі» забили бергамаскам два м'ячі зусиллями Гірассі та Баєра. До матчу-відповіді «Боруссія» підходить і в кращому кадровому стані. З'явилася надія на повернення центрбеків Зюле та Шлоттербека. Тим часом «Богиня» опинилася під ризиком втрати через ушкодження ветерана Колашинаца.

Шанси «Аталанти» на перемогу на 10:20 25 лютого 2026 року виглядають привабливішими, вважають фахівці GGBET. На звитягу бергамасків закладено коефіцієнт 2,17. Тим часом потенційний успіх «Боруссії» оцінено балом 3,19. Кеф на підсумкову нічию тим часом склав 3,89. А от у питанні проходу в наступний раунд команди помінялися місцями. Путівка в 1/8 фіналу для «джмелів» запропонована з балом 1,19. Натомість на поступ у турнірі «Богині» виставлено кеф 4,95. Із коефіцієнтом 4,55 запропонована варіант тотал менше 1,5.

ПСЖ – «Монако»

Після голепаду з п'ятьма м'ячами минулого вівторка великі очікування від другого побачення французьких грандів. Щоправда, монегаски до цілої групи травмованих отримали ще й дискваліфікованого росіянина Головіна. Втрати команди Луїса Енріке мінімальні. Навіть з врахуванням питань щодо стану здоров'я володаря «Золотого м'яча» Дембеле. Та й тимчасово замінити його можуть інші.

Реклама. 21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. Платформа GGBET надає інформацію про футбольні події, коефіцієнти та доступні варіанти ставок для повнолітніх користувачів.

Ці фактори й зберігають на 10:20 25 лютого 2026 року за ПСЖ статус лідера симпатій, переконані букмекери GGBET. На перемогу парижан виставлено скромний коефіцієнт 1,30. Натомість вірогідність успіху «Монако» оцінено балом 9,16. Навіть підсумкова нічия імовірніша з кефом 6,64. Коефіцієнт же на прохід столичного клубу в 1/8 фіналу склав 1,04 пункта. Путівка в наступний раунд для монегасків запропонована з балом 12,45. Шалений кеф 21,07 підготовлено на тотал менше 0,5.

«Ювентус» – «Галатасарай»

Справжня сенсація сталася тиждень тому в Стамбулі. Місцеві «леви» просто пошматували титулований «Ювентус». Упевнено почуватися на Апеннінах «Галатасарай» зможе навіть з травмою Осімгена. По-перше, в складі турецького гранда залишається Ікарді. По-друге, відіграти дефіцит трьох м'ячів туринцям буде вкрай складно. Ще й лідери команди Бремер та Їлдиз отримали ушкодження.

«Ювентус» на 10:20 25 лютого 2026 року залишається головним претендентом на перемогу, впевнені фахівці GGBET. На звитягу «Старої синьйори» закладено кеф 1,50. Тим часом потенційна перемога «Галатасарая» оцінена коефіцієнтом 5,94. На нічию запропоновано схожий бал 5,12. Зате стамбульські «леви» виглядають вірогіднішим кандидатом на місце в 1/8 фіналу з коефіцієнтом 1,24. Путівка в наступний раунд для «Юве» оцінена кефом 4,28. На тотал більше 4,0 виставлено бал 3,07.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: ФК Ювентус «Ґалатасарай» ФК «Аталанта» ФК Боруссія (Дортмунд) ФК Монако ФК Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ореста Дуцяк не потиснув руку футзалісту з країни-агресора
«Спортинг» поскаржився УЄФА, бо українські арбітри відмовилися тиснути руку росіянину
Сьогодні, 10:15
Альваро Арбелоа підтримав дискваліфікацію Джанлуки Престіанні
Тренер «Реала» відреагував на покарання кривдника Вінісіуса
Вчора, 16:38
Ілля Забарний поки не виправдав сподівань
ПСЖ підшукав заміну Забарному – ЗМІ
Вчора, 16:00
Джанлука Престіанні отримав слова підтримки від президента «Бенфіки»
Багаторічний одноклубник Шевченка став на бік дискваліфікованого футболіста «Бенфіки»
Вчора, 14:21
Микола Балакін регулярно працює на європейській арені
Українські арбітри отримали призначення на матч єврокубка
Вчора, 13:39
«Фолькспаркштадіон» був домівкою українських команд
Історичний гранд Бундесліги підтримав Україну в річницю вторгнення
Вчора, 12:37

Новини

«Реал» втратив головного бомбардира перед «Бенфікою» у Лізі чемпіонів
«Реал» втратив головного бомбардира перед «Бенфікою» у Лізі чемпіонів
Чемпіон НБА назвав рекорд асоціації, який ніколи не буде перевершений
Чемпіон НБА назвав рекорд асоціації, який ніколи не буде перевершений
Легенда «Шахтаря» сенсаційно зібрався повернутися до України – ЗМІ
Легенда «Шахтаря» сенсаційно зібрався повернутися до України – ЗМІ
Україна рекордним складом виступить на Паралімпіаді-2026
Україна рекордним складом виступить на Паралімпіаді-2026
Стала відома суму, яку UFC витратить на організацію турніру у Білому домі
Стала відома суму, яку UFC витратить на організацію турніру у Білому домі
Ліга чемпіонів 25 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу
Ліга чемпіонів 25 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну