Ліга чемпіонів 25 лютого 2026: прогнози і анонси матчів-відповідей 1/16 фіналу

Розповідаємо коротко про поєдинки середи, 25 лютого 2026 року, в головному єврокубку

Плей-офф Ліги чемпіонів продовжиться 25 лютого матчами-відповідями 1/16 фіналу. «Главком» зібрав головне про прийдешні поєдинки.

«Аталанта» – «Боруссія» Д

Минулого тижня німецький гранд зробив вагому заявку на загальний успіх. На власному полі в Дортмунді «джмелі» забили бергамаскам два м'ячі зусиллями Гірассі та Баєра. До матчу-відповіді «Боруссія» підходить і в кращому кадровому стані. З'явилася надія на повернення центрбеків Зюле та Шлоттербека. Тим часом «Богиня» опинилася під ризиком втрати через ушкодження ветерана Колашинаца.

Шанси «Аталанти» на перемогу на 10:20 25 лютого 2026 року виглядають привабливішими, вважають фахівці GGBET. На звитягу бергамасків закладено коефіцієнт 2,17. Тим часом потенційний успіх «Боруссії» оцінено балом 3,19. Кеф на підсумкову нічию тим часом склав 3,89. А от у питанні проходу в наступний раунд команди помінялися місцями. Путівка в 1/8 фіналу для «джмелів» запропонована з балом 1,19. Натомість на поступ у турнірі «Богині» виставлено кеф 4,95. Із коефіцієнтом 4,55 запропонована варіант тотал менше 1,5.

ПСЖ – «Монако»

Після голепаду з п'ятьма м'ячами минулого вівторка великі очікування від другого побачення французьких грандів. Щоправда, монегаски до цілої групи травмованих отримали ще й дискваліфікованого росіянина Головіна. Втрати команди Луїса Енріке мінімальні. Навіть з врахуванням питань щодо стану здоров'я володаря «Золотого м'яча» Дембеле. Та й тимчасово замінити його можуть інші.

Реклама. 21+



Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. Платформа GGBET надає інформацію про футбольні події, коефіцієнти та доступні варіанти ставок для повнолітніх користувачів.



Ці фактори й зберігають на 10:20 25 лютого 2026 року за ПСЖ статус лідера симпатій, переконані букмекери GGBET. На перемогу парижан виставлено скромний коефіцієнт 1,30. Натомість вірогідність успіху «Монако» оцінено балом 9,16. Навіть підсумкова нічия імовірніша з кефом 6,64. Коефіцієнт же на прохід столичного клубу в 1/8 фіналу склав 1,04 пункта. Путівка в наступний раунд для монегасків запропонована з балом 12,45. Шалений кеф 21,07 підготовлено на тотал менше 0,5.

«Ювентус» – «Галатасарай»

Справжня сенсація сталася тиждень тому в Стамбулі. Місцеві «леви» просто пошматували титулований «Ювентус». Упевнено почуватися на Апеннінах «Галатасарай» зможе навіть з травмою Осімгена. По-перше, в складі турецького гранда залишається Ікарді. По-друге, відіграти дефіцит трьох м'ячів туринцям буде вкрай складно. Ще й лідери команди Бремер та Їлдиз отримали ушкодження.

«Ювентус» на 10:20 25 лютого 2026 року залишається головним претендентом на перемогу, впевнені фахівці GGBET. На звитягу «Старої синьйори» закладено кеф 1,50. Тим часом потенційна перемога «Галатасарая» оцінена коефіцієнтом 5,94. На нічию запропоновано схожий бал 5,12. Зате стамбульські «леви» виглядають вірогіднішим кандидатом на місце в 1/8 фіналу з коефіцієнтом 1,24. Путівка в наступний раунд для «Юве» оцінена кефом 4,28. На тотал більше 4,0 виставлено бал 3,07.