Найкращий футболіст Африки постане перед судом

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Найкращий футболіст Африки постане перед судом
Ашраф Хакімі переживає непростий період у кар'єрі
Ашраф Хакімі не згоден з ходом справи

Зірковий захисник футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» та національної збірної Марокко Ашраф Хакімі відповідатиме перед судом щодо справи трирічної давності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Équipe.

Підозра у домаганнях

У вівторок, 24 лютого 2026 року, прокуратура Нантера підтвердила, що справу футболіста передано до кримінального суду департаменту. Розслідування тривало три роки, починаючи з лютого 2023-го. Кримінальна справа проти Ашрафа Хакімі ґрунтується на заяві 24-річної жінки, яка стверджує, що інцидент стався наприкінці лютого 2023 року в будинку футболіста в передмісті Парижа – Булонь-Бійанкур. За версією слідства, знайомство відбулося через Instagram, після чого жінка приїхала до помешкання гравця на таксі, викликаному самим марокканцем. Потерпіла заявила в поліції, що Хакімі застосував до неї силу: вона звинувачує його у вчиненні дій сексуального характеру та зґвалтуванні проти її волі. Адвокатка потерпілої Рейчел-Флор Пардо заявила, що її клієнтка відчула полегшення після рішення слідчого судді, очікуючи на справедливий розгляд справи.

Відповідь Хакімі на звинувачення

Сам Ашраф Хакімі категорично відкидає все, що йому інкримінують, та наполягає на своїй невинуватості. У своєму пості в соцмережі X він зазначив, що вважає процес несправедливим, оскільки, за його словами, одного лише звинувачення достатньо для суду, навіть якщо все доводить, що воно фальшиве. Футболіст підкреслив, що спокійно чекає на процес, який допоможе публічно встановити правду. Захист гравця, представлений адвокаткою Фанні Колен, наголошує на відсутності прямих доказів: вони стверджують, що справа базується лише на словах жінки, яка раніше нібито відмовилася від медичних експертиз та ДНК-тестів.

Реакція ПСЖ на скандал

Керівництво «Парі Сен-Жермен» наразі утримується від офіційних коментарів щодо судового майбутнього свого гравця. Головний тренер команди Луїс Енріке на прес-конференції лаконічно зазначив, що це питання перебуває виключно в компетенції правосуддя. Попри юридичний тиск, Хакімі залишається у складі команди та готується до важливого матчу-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти «Монако», який має відбутися у середу. Тренерський штаб вирішив попри все включити марокканця до заявки на гру.

Нагадаємо, що інший гравець з команди Іллі Забарного звинувачувався в незаконній експлуатації людей. Французька прокуратура розпочала офіційне розслідування проти захисника «Парі Сен-Жермен» і збірної Франції Лукаса Ернандеса та його партнерки Вікторії Тріай за підозрою у торгівлі людьми та використанні нелегальної робочої сили. 

