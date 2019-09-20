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    Світоліна і Ястремська дізналися перших суперниць за турніром у Китаї

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    Еліна Світоліна може відразу зіграти з екс-першою ракеткою світу - Світоліна і Ястремська дізналися перших суперниць за турніром у Китаї
    Еліна Світоліна може відразу зіграти з екс-першою ракеткою світу
    Instagram Еліни Світоліної

    Даяна на старті згадає торішній фінал

    Найкращі українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська зіграють в основній сітці турніру WTA категорії Premier 5 в Ухані (Китай).

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    Еліна Світоліна (WTA №3) отримала третій номер посіву і пропустить стартове коло. У другому раунді перша ракетка України зустрінеться з переможницею матчу Пен Шуай (Китай) – Ґарбінє Муґуруса (Іспанія).

    Даяна Ястремська (WTA №28) в першому колі турніру Wuhan Open зіграє проти Айли Томляновіч (Австралія, WTA №42). Минулого сезону одеситка двічі перемагала представницю Австралії: у кваліфікації турніру в Пекіні та в фіналі змагань в Гуагіні.

    Зауважимо, що сьогодні в фінал кваліфікації турніру WTA Premier 5 Wuhan Open  Ухані із призовим фондом 2 млн 828 тис. доларів вийшла ще одна українка Катерина Козлова.

    Змагання в основній сітці відбудуться 22-28 вересня.

     Читайте також: Українок Світоліну та Ястремську заявлено на Кубок Кремля в Москві
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    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Даяна Ястремська Ґарбіньє Муґуруса Айла Томляновіч Пен Шуай
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