Світоліна і Ястремська дізналися перших суперниць за турніром у Китаї



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Еліна Світоліна може відразу зіграти з екс-першою ракеткою світу Instagram Еліни Світоліної

Даяна на старті згадає торішній фінал

Найкращі українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська зіграють в основній сітці турніру WTA категорії Premier 5 в Ухані (Китай).

Еліна Світоліна (WTA №3) отримала третій номер посіву і пропустить стартове коло. У другому раунді перша ракетка України зустрінеться з переможницею матчу Пен Шуай (Китай) – Ґарбінє Муґуруса (Іспанія).

Даяна Ястремська (WTA №28) в першому колі турніру Wuhan Open зіграє проти Айли Томляновіч (Австралія, WTA №42). Минулого сезону одеситка двічі перемагала представницю Австралії: у кваліфікації турніру в Пекіні та в фіналі змагань в Гуагіні.

Зауважимо, що сьогодні в фінал кваліфікації турніру WTA Premier 5 Wuhan Open Ухані із призовим фондом 2 млн 828 тис. доларів вийшла ще одна українка Катерина Козлова.

Змагання в основній сітці відбудуться 22-28 вересня.

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