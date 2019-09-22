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    Ястремська розпочала виступ у Китаї з перемоги над суперницею за торішнім фіналом

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    Даяна Ястремська впевнено вийшла в друге коло - Ястремська розпочала виступ у Китаї з перемоги над суперницею за торішнім фіналом
    Даяна Ястремська впевнено вийшла в друге коло
    Великий теніс України

    Українка впевнено довела свій клас

    28-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України успішно розпочала виступи на турнірі із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

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    У стартовому матчі одеситка обіграла австралійку Айлу Томляновіч (WTA №42) – 7:6(5). 6:2.

    Тенісистки провели на корті  годину і 21 хвилину. У першій партії нікому з дівчат не вдалося зробити брейк. Ястремська відігралася з подвійного брейк-пойнту при рахунку 4:4. Пізніше на тай-брейку українка не зуміла скористатися відривом у рахунку: з 1:5 Томляновіч скоротила відставання до 4:5. Ястремська з другого сет-болу записала партію до свого активу, а вже в другому сеті виконала два брейки, захистивши всі гейми на своїй подачі.

    Зауважимо, що торік Даяна перемогла Айлу в фіналі турніру в Гуагіні.

    У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Крістіна Макгейл (США) – Анастасія Севастова (Латвія).

     Читайте також: Світоліна і Ястремська дізналися перших суперниць за турніром у Китаї
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    теніс Даяна Ястремська Айла Томляновіч
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