Ястремська розпочала виступ у Китаї з перемоги над суперницею за торішнім фіналом



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Даяна Ястремська впевнено вийшла в друге коло Великий теніс України

Українка впевнено довела свій клас

28-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України успішно розпочала виступи на турнірі із серії Premier 5 у китайському Ухані (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

У стартовому матчі одеситка обіграла австралійку Айлу Томляновіч (WTA №42) – 7:6(5). 6:2.

Тенісистки провели на корті годину і 21 хвилину. У першій партії нікому з дівчат не вдалося зробити брейк. Ястремська відігралася з подвійного брейк-пойнту при рахунку 4:4. Пізніше на тай-брейку українка не зуміла скористатися відривом у рахунку: з 1:5 Томляновіч скоротила відставання до 4:5. Ястремська з другого сет-болу записала партію до свого активу, а вже в другому сеті виконала два брейки, захистивши всі гейми на своїй подачі.

Зауважимо, що торік Даяна перемогла Айлу в фіналі турніру в Гуагіні.

У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Крістіна Макгейл (США) – Анастасія Севастова (Латвія).

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