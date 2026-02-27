Хто продовжить боротьбу за трофей? Підсумки 1/16 фіналу Ліги конференцій

«Фіорентина» жодного разу в історії не зупинялася в Лізі конференцій раніше півфінальної стадії

У четвер, 19 лютого, відбулися матчі першого раунду плейоф третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Найкращий матч дня

Дуель «Фіорентини» і «Ягеллонії» вийшла неочікувано напруженою після здавалося б впевненої переваги «фіалок» у три голи.

Після поразки 0:3 у першій грі поляки приїхали в Італію без права на помилку, і вже з перших хвилин дали зрозуміти, що не збираються миритися з раннім вильотом. На старті Афіміко Пулулу змусив Луку Леццеріні вступити в гру, а на 23-й хвилині саме з його передачі Міхелус Давід Мазурек відкрив рахунок. До перерви гості вже подвоїли перевагу: Мазурек оформив дубль у компенсований час, скориставшись рикошетом після удару з меж штрафного.

На початку другого тайму на 49-й хвилині поляки відігралися повністю завдяки тому, що Мазурек холоднокровно замкнув передачу в один дотик і зробив 0:3. Основний час переможця не визначив, тож усе вирішувалося в овертаймах. На 107-й хвилині фіалки вирішили «прокинутися»: Фаджолі підхопив м’яч поблизу штрафного й влучив у праву «дев’ятку», зробивши рахунок 1:3 у матчі. А вже за сім хвилин трапився епізод, який став фатальним для гостей: після прострілу й спроби Моісе Кіна загострити ситуацію м’яч рикошетом від Тараса Романчука опинився у воротах «Ягеллонії». Для уродженця Ковеля, який із 2014 року виступає в Польщі та має досвід матчів за національну збірну цієї країни, автогол на 114-й хвилині фактично поставив команду на межу вильоту.

Утім, Ягеллонія не здалася: на 118-й хвилині Хесус Імас дальнім ударом низом повернув інтригу, зробивши 2:4 у матчі. Та часу на ще один ривок не залишилося. Не сприяло другому за матч камбеку ще й те, що на 120-й хвилині Бернардо Вітал отримав другу жовту картку за розмови з арбітром Срджаном Йовановичем, і «Ягеллонія» догравала вдесятьох. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу гостей 2:4, але за сумою двох зустрічей далі проходить «Фіорентина». В 1/8 фіналу італійці зіграють або зі «Страсбургом», або з «Ракувом».

Інші матчі туру

Характерним трендом інших матчів дня стало те, що низка футболістів відзначилися дублями. Зокрема, два м'ячі від Світа Сешлара вивели у наступний раунд «Цельє», поклавши кінець косоварській казці «Дріти». Те саме можна сказати про Тоні Фрука («Рієка»), який теж обірвав будь-які надії для «Омонії» пройти далі. Інші автори дублів забили свої м'ячі у матчах, де все було вирішено.

Матчі-відповіді завершили перший раунд Ліги конференцій. Ті команди, які пройшли далі, свої наступні поєдинки проведуть 12 березня, де приєднаються до вісімки прекваліфікованих клубів за підсумками етапу ліги.

Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Другі матчі

«Цельє» – «Дріта» 3:2 (за сумою матчів 6:4)

Голи: Сешлар (19, 43), Хрка (23) – Краснічі (26), Дабікаж (51)

«Рієка» – «Омонія» 3:1 (за сумою матчів 4:1)

Голи: Фрук (52, 67), Аду Аджей (79) – Танкович (13)

«Самсунспор» – «Шкендія» 4:0 (за сумою матчів 5:0)

Голи: Нчам (53), Ндіає (71), Маріус (79, 90+2)

«Фіорентина» – «Ягеллонія» 2:4 (за сумою матчів 5:4)

Голи: Фаджолі (107), Романчук (автогол, 114) – Мазурек (23, 45+3, 49)

«Кристал Пелес» – «Зріньськи» 2:0 (за сумою матчів 3:1)

Голи: Лакруа (36), Гессан (90+3)

«Лех» – КуПС 1:0 (за сумою матчів 3:0)

Голи: Родрігес (65)

«АЗ Алкмаар» – «Ноа» 4:0 (за сумою матчів 4:1)

Голи: Даал (5), Мейнанс (39, 54), Дженсен (90+1)

«Лозанна» – «Сигма» 1:2 (за сумою матчів 2:3)

Голи: Джаннех (35) – Шип (22), Русек (44)

