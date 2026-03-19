Захисники України ліквідували російського окупанта Миколу Ніоклаєва. Про це повідомляє «Главком».

Микола Ніколаєв був переможцем регіональних та всеросійських турнірів з боксу. Мав розряд кандидат у майстри спорту.

Змагався у ваговій категорії до 75 кілограм.

Захисники України ліквідували окупанта Ніколаєва 8 березня 2026 року. Прощання зі знищеним загарбником відбудеться у суботу, 21 березня 2026 року, у Тольятті.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.