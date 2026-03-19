Збірна України з баскетболу 3х3 етапом у Відні розпочне виступи у Жіночій серії

Збірна України з баскетболу 3х3 розпочне виступи у Жіночій серії у червні

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 стартує в новому сезоні Жіночої серії етапом у австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) підтвердила участь України у трьох етапах Жіночої серії 3х3 в 2026 року.

Українки розпочнуть виступи у турнірі етапом у Відні (Австрія) 12-14 червня 2026 року, після чого зіграють у Сумгаїті (Азербайджан) 20-21 червня 2026 року. Також підтверджена участь на етапі у азербайджанському Сі Брізі 15-16 серпня 2026 року.

Федерація баскетболу України планує подати ще заявки на кілька етапів Жіночої серії 3х3.

Розпочне виступи в новому літньому сезоні 3х3 національна жіноча збірна участю у Чемпіонаті світу 1-7 червня в столиці Польщі Варшаві.

Жіноча збірна України 3х3 минулого сезону зіграла на чотирьох етапах Жіночої серії, тричі виходила до півфіналу та здобула третє місце на етапі в Улан-Баторі. У підсумковому загальному заліку українки посіли 14-те місце.

У 2024 році збірна України завершила сезон на 13-й позиції загального рейтингу – це найкращий підсумковий результат в історії виступів нашої команди в Жіночій серії 3х3.

Нагадаємо, жіноча збірна України зіграє у другому етапі кваліфікації чемпіонату Європи 2027.

Перший етап збірна України завершила з трьома перемогами в шести матчах, зайнявши третє місце в групі.

Відповідно до регламенту, до другого етапу відбору виходили окрім двох переможців груп, також три найкращі збірні серед тих, що посіли треті місця у своїх группах. Тому доля України визначалась за підсумком матчів в інших групах.

У підсумку все склалось так, що Україна увійшла до числа цих трьох збірних, які вийшли до другого етапу.

На другому етапі до 17 кращих команд першого етапу доєднаються сім збірних з відбіркового турніру на Чемпіонату світу 2026 року – Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина.

Жеребкування відбудеться перед початком другого раунду. Збірні будуть розділені на шість груп по чотири команди в кожній, які знову гратимуть за круговою системою. Дві найкращі команди з кожної групи кваліфікуються на жіночий Євробаскет 2027.

Матчі другого етапу пройдуть 8-18 листопада 2026 року та 7-17 лютого 2027 року (по три матчі у кожному вікні).