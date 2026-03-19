Конкурент Луніна у «Реалі» вибув з гри на півтора місяця

Куртуа травмувався у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті»

Воротар «Реала» Тібо Куртуа отримав пошкодження та проведе поза грою близько 1,5 місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу мадридського клубу.

33-річний бельгієць травмувався у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті». У перерві його замінили на українця Андрія Луніна.

За даними іспанських ЗМІ, на відновлення Куртуа потрібно близько шести тижнів.

Отже, Куртуа пропустить матч 29-го туру Ла Ліги проти «Атлетіко» (22 березня 2026 року) та обидві гри 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із «Баварією» (7 та 15 квітня 2026 року).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)