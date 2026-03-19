Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США

Чемпіонат світу пройде в США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив, що збірна країни не збирається бойкотувати чемпіонат світу з футболу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AI Jazeera

Раніше Тадж повідомляв, що Іран веде переговори про перенесення матчів збірної Ірану на Чемпіонаті світу із США до Мексики.

«Національна команда проводить тренувальний збір у Туреччині, ми також зіграємо там два товариські матчі. Ми бойкотуватимемо Америку, але ми не бойкотуватимемо чемпіонат світу з футболу», – заявив Тадж.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)