Підсумки 1/16 фіналу Ліги конференцій

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
«Фіорентина» стала автором найбільшої перемоги дня у Лізі конференцій
фото: офіційний сайт ФК «Фіорентина»

Більшість матчів завершилася з мінімальним рахунком

У четвер, 19 лютого, відбулися матчі першого раунду плейоф третього за престижністю єврокубка – Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком»

Найкращий матч дня

Під час першого дня стартового раунду плейоф звання головного матчу дня відійде битві «Дріти» з «Цельє».

Матч між косоварським та словенським клубом розгортався за драматичним сценарієм. Гості швидко захопили ініціативу й до перерви повели 2:0: спершу Армандас Кучис скористався метушнею після сейву воротаря, а згодом Мілот Авдилі розкішним ударом у «дев’ятку» подвоїв перевагу. «Дріта» виглядала розгублено, поступалася в динаміці та програвала підбирання, а словенський клуб упевнено користувався простором між лініями, змушуючи господарів нервувати ще до свистка на перерву.

Утім, у другому таймі гра перевернулася. Після серії замін «Дріта» додала в агресії й швидкості: спочатку Блерім Краснічі скоротив відставання, а на 75-й хвилині Лірідон Балай ефектним ударом з-за меж штрафного зробив рахунок 2:2. Камбек із 0:2 виглядав цілком заслуженим, адже господарі суттєво тиснули на суперника. Та коли здавалося, що «Цельє» втратило перемогу, у компенсований час Матей Поплатнік після передачі Руді Пожега головою приніс гостям мінімальну перемогу 2:3.

КуПС – «Лех»

Матч між фінським КуПС та польським «Лехом» швидко набув характеру гри «в одні ворота». Уже на старті гості відкрили рахунок: після перегляду VAR арбітр зарахував гол Антонія Козубаля, і це стало першим сигналом, що «Лех» налаштований рішуче. Не допомогло фінам і те, що за кілька хвилин вони залишилися в меншості: пряма червона картка Джосліна Луєє-Лутумби зруйнувала схему гри команди. Це дозволило познаням у більшості спокійно контролювали темп. Перед перервою Таофік Ісмаїл подвоїв перевагу, холоднокровно завершивши передачу Мікаеля Ісхака.

Другий тайм перетворився на доведення початого до кінця. «Лех» розтягував оборону суперника, активно використовував ротацію та не дозволяв КуПС навіть подумати про повернення в гру. Фінальний свисток лише зафіксував те, що було очевидним за перебігом подій: перевага гостей була тотальною. Це підтверджує й загальна статистика ударів за весь матч – показові 1:28 на користь поляків.

«Шкендія» – «Самсунспор»

Напруження в цьому протистоянні було з перших хвилин. Уже на старті арбітр після перегляду VAR призначив пенальті у ворота господарів, однак Шеріф Ндіає змарнував шанс – м’яч полетів вище перекладини. Цей епізод задав тон усьому матчу: «Самсунспор» діяв агресивно, швидко просував м’яч через центр і регулярно створював моменти, тоді як «Шкендія» змушена була глибоко оборонятися. До перерви гості кілька разів були близькі до гола, але їм бракувало точності в завершенні.

Розв’язка настала в середині другого тайму. Після серії замін турецький клуб освіжив атаку, і на 77-й хвилині Маріус, щойно з’явившись на полі, замкнув передачу Карло Хольсе та пробив у нижній кут. «Шкендія» спробувала відповісти перебудовами й кадровими змінами, проте реального опору не вийшло. Кінцівка запам’яталася жорсткими стиками, попередженнями та ще одним небезпечним моментом гостей, але рахунок це не змінило. Завдяки цій перемозі «Самсунспор» зробив вагомий крок до виходу в наступний раунд і наблизився до потенційної зустрічі з «Шахтарем»: у разі успіху за підсумками двоматчевого протистояння саме турецький клуб може стати суперником донеччан в 1/8 фіналу турніру.

«Ягеллонія Білосток» – «Фіорентина»

У Білостоці «Ягеллонія» спробувала нав’язати боротьбу фавориту, але клас «Фіорентини» дався взнаки. Перший тайм минув у жорсткій манері – з попередженнями та великою кількістю боротьби. Попри це, жодних гольових дій не було. Однак після перерви італійці додали в русі м'яча й якості атак. На 53-й хвилині Лука Раньєрі відкрив рахунок ударом головою, а згодом Роландо Мандрагора фантастичним пострілом у «дев’ятку» подвоїв перевагу. У відповідь Ягеллонія могла повернути надію домашнім вболівальникам, але удар Каміля Юзвяка прийняла на себе стійка.

Кінцівка остаточно розставила крапки над і. Пенальті на 81-й хвилині холоднокровно реалізував Роберто Пікколі, довівши рахунок до 0:3 і фактично знявши всі питання щодо результату. Попри спроби господарів освіжити гру замінами, «фіалки» контролювали темп і завершили матч з перевагою у три м'ячі. 

Інші матчі туру

Решта поєдинків пройшли більш спокійно, адже там жодна з команд не зуміла створити перевагу у більш, ніж один м'яч. Проте варто відзначити домашню перемогу «Ноа» над «АЗ Алкмаром», що може наблизити вірменський клуб до історичного виходу до наступного раунду. Іншим цікавим результатом стала перемога хорватської Рієки у меншості. У матчі проти «Омонії» вона зуміла вистояти десять хвилин без Торніке Морчіладзе, який зібрав два «гірчичники» за поєдинок.

Наступні матчі Ліги конференцій пройдуть за тиждень. Тоді стануть відомі всі учасники 1/8 фіналу третього за силою клубного турніру Європи. 

Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Перші матчі

«Ноа» – «АЗ Алкмар» 1:0 (0:0)

  • Голи: Амбарцумян (53)

«Сигма Оломоуц» – «Лозанна» 1:1 (0:1)

  • Голи: Штурм (58) – Батлер-Оєдеджі (22)

«Зриньскі» – Кристал Пелес 1:1 (0:1)

  • Голи: Абрамович (55) – Сарр (44)

КуПС – «Лех» 0:2 (0:2)

  • Голи: Козубаль (9), Ісмаїл (41)

«Ягеллонія Білосток» – «Фіорентина» 0:3 (0:0)

  • Голи: Раньєрі (53), Мандрагора (66), Пікколі (81)

«Шкендія» – «Самсунспор» 0:1 (0:0)

  • Голи: Маріус (77)

«Дріта» – «Целе» 2:3 (0:2)

  • Голи: Краснічі (59), Балаж (75) – Кучис (19), Авдилі (41), Поплатнік (90+4)

«Омонія» – «Рієка» 0:1 (0:0)

  • Голи: Аду Аджей (87)

Нагадаємо, що Арда Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію. «Якщо ми виграємо Лігу конференцій, це буде величезний успіх, враховуючи ситуацію в нашій країні, ті переїзди, які нам доводиться робити, і той факт, що наші гравці постійно переживають за своїх близьких та сім'ї. Здобуття кубка може стати історичним досягненням», – заявив турок.

