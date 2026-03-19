Суперкомп'ютер назвав головного фаворита Ліги чемпіонів

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 29,73%

Найменше шансів на перемогу у Лізі чемпіонів суперкомп'ютер дає «Спортінгу»

«Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Лондонці в 1/8 фіналу здолали німецький «Байєр». У чвертьфіналі «Арсенал» зіграє зі «Спортінгом».

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta:

«Арсенал» – 29,73%. «Баварія» – 18,33%. «Барселона» – 15,66%. «ПСЖ» – 11,87%. «Реал» – 9,85%. «Ліверпуль» – 7,12%. «Атлетіко» – 4,41%. «Спортінг» – 3,03%.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є «ПСЖ».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)