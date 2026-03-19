«Ліон» – «Сельта». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Антон Федорців
Антон Федорців
«Ліон» – «Сельта». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи
«Кельти» не втримали перемогу вдома
Розповідаємо про поєдинок зі значною інтригою у другому за рангом єврокубку

Сьогодні, 19 березня 2026 року, французький «Ліон» прийме «Сельту» з іспанського Віго на стадіоні «Парк Олімпік Ліонне» в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Після бойової нічиєї минулого тижня (1:1) «Ліон» продовжив серію без перемог на внутрішній арені. Цього разу підопічні Паулу Фонсеки не змогли дотиснути скромний «Гавр» (0:0). Як наслідок, «ткачі» відпустили «Марсель» в боротьбі за третю пряму путівку в Лігу чемпіонів. «Ліон» не перемагав у чемпіонаті Франції з 15 лютого. За цей період «ткачі» двічі програли та два матчі звели внічию.

Посередня серія і в «Сельти». У неділю галісійці розписали нічию із севільським «Бетісом» (1:1). Гол у складі «кельтів» оформив крайній нападник Хутгла. Ще перед першим поєдинком із «Ліоном» команда з Віго поступилася мадридському «Реалу» (1:2). Тим не менше, «Сельта» залишається серед претендентів на єврокубка за підсумками сезону в іспанській Ла Лізі. Наразі галісійці йдуть шостими в чемпіонаті.

Історія очних зустрічей

Минулого тижня команди перетнулися вперше. На «Балаїдосі» у Віго сильнішого суперника виявити не змогли. «Сельта» повела в середині першого тайму, коли Руеда в дотик замкнув передачу з лівого флангу. «Ліон» відігрався аж під завісу поєдинку. Рятівником «ткачів» став Ендрік. Орендований у мадридського «Реала» бразилець хитнув оборонця перед штрафним і пробив під дальню стійку. Воротаря галісійців трохи дезорієнтував рикошет, тож він пропустив м'яч під собою – 1:1 у підсумку.

Де дивитися матч «Ліон» – «Сельта»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

