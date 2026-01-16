Кіченок не зуміла здобути трофей в Аделаїді

Українка разом з американкою Кравчик поступилися більш зіграному тандему

Українська тенісистка Людмила Кіченок зупинилася за крок до титулу на турнірі серії WTA 500 в Аделаїді. Про це повідомляє «Главком»

У фінальному поєдинку парного розряду українка разом із американкою Дезіре Кравчик поступилися другому сіяному тандему – Катержині Синяковій з Чехії та Чжан Шуай з Китаю. Зустріч на австралійському харді тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 4:6.

Гра виявилася непростою для українсько-американського дуету. У першому сеті суперниці домінували, дозволивши Людмилі та Дезіре взяти лише один гейм. У другій партії боротьба стала запеклішою, проте ситуацію ускладнив медичний тайм-аут, який Кіченок змушена була взяти через проблеми з правою ногою. Статистика матчу відображає перевагу суперниць: на рахунку Кіченок та Кравчик 11 виннерів при 21 невимушеній помилці, тоді як Синякова та Чжан Шуай продемонстрували 23 виннери при тій же кількості помилок. Крім того, суперниці реалізували 6 брейк-пойнтів, що стало вирішальним фактором.

Попри поразку у фіналі, виступ в Аделаїді приніс Людмилі важливі рейтингові бали. Завдяки виходу до вирішальної стадії українка піднялася на дві позиції в оновленому світовому рейтингу парного розряду і тепер посідає 25-те місце. Це був її 25-й фінал на рівні WTA, де вона боролася за свій 12-й трофей.

Тепер Кіченок виступить на головному старті першої частини сезону – Australian Open, який розпочнеться в Мельбурні 18 січня. Там Людмила змінить напарницю і виступить в одній парі з американкою українського походження Кеті Волинець.

Нагадаємо, що вчора, 15 січня, Людмила Кіченок вийшла у свій 25-й фінал на турнірах рівня WTA. У парі з американкою Дезіре Кравчик вона переграла дует Еллен Перес з Австралії та Демі Схюрс з Нідерландів. Поєдинок тривав майже півтори години та завершився вольовою перемогою на супертай-брейку – 6:2, 3:6, 10-7. На шляху до фіналу вони також здолали російський дует та отримали технічну перемогу над першими сіяними через травму багаторічної партнерки Кіченок – Олени Остапенко.