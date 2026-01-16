Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кіченок не зуміла здобути трофей в Аделаїді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Кіченок не зуміла здобути трофей в Аделаїді
Кіченок і Кравчик провели лише третій спільний турнір разом
фото: скриншот від Sport.ua

Українка разом з американкою Кравчик поступилися більш зіграному тандему

Українська тенісистка Людмила Кіченок зупинилася за крок до титулу на турнірі серії WTA 500 в Аделаїді. Про це повідомляє «Главком»

У фінальному поєдинку парного розряду українка разом із американкою Дезіре Кравчик поступилися другому сіяному тандему – Катержині Синяковій з Чехії та Чжан Шуай з Китаю. Зустріч на австралійському харді тривала 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 4:6.

Гра виявилася непростою для українсько-американського дуету. У першому сеті суперниці домінували, дозволивши Людмилі та Дезіре взяти лише один гейм. У другій партії боротьба стала запеклішою, проте ситуацію ускладнив медичний тайм-аут, який Кіченок змушена була взяти через проблеми з правою ногою. Статистика матчу відображає перевагу суперниць: на рахунку Кіченок та Кравчик 11 виннерів при 21 невимушеній помилці, тоді як Синякова та Чжан Шуай продемонстрували 23 виннери при тій же кількості помилок. Крім того, суперниці реалізували 6 брейк-пойнтів, що стало вирішальним фактором.

Попри поразку у фіналі, виступ в Аделаїді приніс Людмилі важливі рейтингові бали. Завдяки виходу до вирішальної стадії українка піднялася на дві позиції в оновленому світовому рейтингу парного розряду і тепер посідає 25-те місце. Це був її 25-й фінал на рівні WTA, де вона боролася за свій 12-й трофей.

Тепер Кіченок виступить на головному старті першої частини сезону – Australian Open, який розпочнеться в Мельбурні 18 січня. Там Людмила змінить напарницю і виступить в одній парі з американкою українського походження Кеті Волинець.

Нагадаємо, що вчора, 15 січня, Людмила Кіченок вийшла у свій 25-й фінал на турнірах рівня WTA. У парі з американкою Дезіре Кравчик вона переграла дует Еллен Перес з Австралії та Демі Схюрс з Нідерландів. Поєдинок тривав майже півтори години та завершився вольовою перемогою на супертай-брейку – 6:2, 3:6, 10-7. На шляху до фіналу вони також здолали російський дует та отримали технічну перемогу над першими сіяними через травму багаторічної партнерки Кіченок – Олени Остапенко.

Теги: теніс Людмила Кіченок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Кіченок не зуміла здобути трофей в Аделаїді
Кіченок не зуміла здобути трофей в Аделаїді
Україна дізналася можливих суперниць в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Україна дізналася можливих суперниць в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання
Ларсон і Капран вийшли до довільного танцю чемпіонату Європи з фігурного катання
Клименко став бронзовим призером Чемпіонату Європи U-20 зі скелетону
Клименко став бронзовим призером Чемпіонату Європи U-20 зі скелетону
Скелетоніст Гераскевич здобув для України олімпійську ліцензію
Скелетоніст Гераскевич здобув для України олімпійську ліцензію
Мандзій став переможцем етапу Кубка націй з санного спорту
Мандзій став переможцем етапу Кубка націй з санного спорту

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua