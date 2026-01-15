Головна Спорт Новини
Людмила Кіченок вийшла у свій 25-й фінал на турнірах рівня WTA

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Кіченок є переможницею двох турнірів серії Grand Slam
Кіченок є переможницею двох турнірів серії Grand Slam
фото: Robert Deutsch-Imagn Images

Українка вдало повернулася до виступів з американкою Кравчик після семи років паузи

Українська тенісистка Людмила Кіченок успішно подолала півфінальну стадію на турнірі серії WTA 500 в Аделаїді. Про це повідомляє «Главком».

У парі з американкою Дезіре Кравчик вона переграла дует Еллен Перес з Австралії та Демі Схюрс з Нідерландів. Поєдинок тривав майже півтори години та завершився вольовою перемогою на супертай-брейку – 6:2, 3:6, 10-7.

Матч видався вкрай напруженим: після впевнено виграного першого сету українка та американка втратили контроль над грою в другій партії. На вирішальному відрізку третьої партії, яка грається до 10 очок, Кіченок і Кравчик поступалися з рахунком 4:6, проте зуміли перехопити ініціативу, вигравши шість із наступних семи розіграшів.

Цей турнір став другим спільним досвідом для українки та американки. Вони раніше грали разом на турнірах китайської серії у 2019 році, де зуміли здобути одну перемогу в трьох матчах. На шляху до фіналу вони також здолали російський дует та отримали технічну перемогу над першими сіяними через травму багаторічної партнерки Кіченок – Олени Остапенко.

Для Людмили Кіченок майбутній поєдинок стане 25-м фіналом у кар'єрі на рівні WTA. Наразі в активі українки 11 титулів у парному розряді, тож в Аделаїді вона боротиметься за свій 12-й трофей. Вирішальний матч відбудеться у п'ятницю, 16 січня, не раніше 11:30 за київським часом. Суперницями українсько-американського тандему будуть досвідчена чешка Катержина Синякова та Чжан Шуай із Китаю.

Нагадаємо, українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open в одиночному розряді. Безпосередньо до основної сітки потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова, тоді як Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна пробилися на турнір через три раунди кваліфікації.

За результатами жеребку Еліна Світоліна (Україна, 12) зіграє з Крістіною Букшею (Іспанія), Марта Костюк (Україна, 20) – з Ельзою Жакмо (Франція), Даяна Ястремська (Україна, 26) – з Єленою-Габріелою Русе (Румунія), Олександра Олійникова (Україна) – з чинною чемпіонкою турніру Медісон Кіз (США, 9), Юлія Стародубцева (Україна, Q) – з Айлою Томлянович (Австралія), а Ангеліна Калініна (Україна, Q) – з Ван Сіньюй (Китай)

