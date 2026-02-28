«Металіст 1925» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ

Харків'яни під завісу поєдинку вирвали три очки

Підопічні молодих фахівців ледь виявили сильнішого

Харківський «Металіст 1925» виграв поєдинок 18-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти «Олександрії». Про це повідомляє «Главком».

Із перших хвилин команда Младена Бартуловіча спрямувала шквал атак на ворота олександрійців. За чверть години харків'яни змарнували мінімум чотири моменти. З пострілом Ітодо впорався голкіпер, а Забергджа, Антюх і той же Ітодо не влучили в рамку.

Згодом компанію їм склав і Калюжний дальнім ударом. А ось майстерний удар Антюха в ближній кут парирував Макаренко. Хитрістю взяти «Олександрію» спробував Салюк, але арбітр після перегляду повтору замість пенальті дав оборонцю «гірчичник» за симуляцію.

А от у другому таймі гості зуміли відсунути перебіг подій подалі від власних володінь. Це позначилося на кількості моментів. Лише Ітодо двічі опинився на ударних позиціях – пробив над воротами та не реалізував вихід віч-на-віч.

Зрештою, допоміг «Металісту 1925» випадок. Після кутового Беїратче ненавмисне зіграв рукою – одинадцятиметровий. До м'яча підійшов Забергджа і кволим ударом таки переграв Макаренка, встановивши остаточний результат.

Напередодні донецький «Шахтар» мінімально переграв рівненський «Верес». Єдиний м'яч у поєдинку «гірники» забили під завісу зустрічі. Рятівником команди Арди Турана став оборонець Валерій Бондар.

Натомість київське «Динамо» розгромило «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського. Голами в складі киян відзначилися Бражко, Пономаренко (двічі) та Ярмоленко. Кияни впритул підібралися до чільної трійки команд Прем'єр-ліги.