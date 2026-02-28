Головна Спорт Новини
«Арбітр говорить»: суддя Коваленко назавжди ввійшов в історію чемпіонату України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Андрій Коваленко пояснив рішення бригади арбітрів
фото: ФК «Рух»

По-справжньому історичний епізод трапився у поєдинку 18-го туру Прем'єр-ліги

Рефері Андрій Коваленко в матчі між харківським «Металістом 1925» і «Олександрією» вперше прокоментував рішення VAR для публіки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис УПЛ у Facebook.

Епізод трапився на 26-й хвилині поєдинку. Арбітр призначив одинадцятиметровий після падіння оборонця харків'ян Салюка в чужому штрафному. Його нібито вдарив по ногах Ващенко.

Однак, асистенти Коваленка порадили йому переглянути повтор. Рефері підійшов до монітора та побачив відверту симуляцію. Своє рішення арбітр вперше в історії ліги публічно оголосив.

«Після перегляду епізоду: гравець №20 «Олександрії» не порушував правила, №13 «білих» – жовта картка за симуляцію. Вільний удар», – прокоментував епізод Коваленко.

Зрештою, «Металіст 1925» мінімально переграв «Олександрію» завдяки іншому пенальті. Гол із «позначки» оформив півзахисник харків'ян Забергджа. Команда Младена Бартуловіча піднялася в чільну п'ятірку УПЛ.

Напередодні донецький «Шахтар» мінімально переграв рівненський «Верес». Єдиний м'яч у поєдинку «гірники» забили під завісу зустрічі. Рятівником команди Арди Турана став оборонець Валерій Бондар.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія ФК «Металіст 1925» УПЛ

