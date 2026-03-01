Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів

Тарас Тарасюк здобув срібло в індивідуальній гонці серед юнаків на 12.5 км

Світова першість з біатлону cеред юнаків та юніорів триватиме до 8 березня 2026 року.

Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів, що розпочався у суботу, 28 лютого 2026 року, в Арбері (Німеччина). Про це повідомляє «Главком».

Тарас Тарасюк здобув срібло в індивідуальній гонці серед юнаків на 12.5 км. З двома промахами на другому вогневому рубежі він фінішував з результатом 39:15.7. Відставання Тарасюка від переможця гонки, Ріхардса Лозберса з Латвії склало 54.5 секунди.

Це перша нагорода Тараса Тарасюка на юніорських чемпіонатах світу. На чемпіонаті Європи-2026 він став переможцем в одиночній змішаній естафеті у парі зі своєю сестрою Тетяною Тарасюк.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце