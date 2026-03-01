Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів
Тарас Тарасюк здобув срібло в індивідуальній гонці серед юнаків на 12.5 км
фото: Федерація Біатлону Україн

Світова першість з біатлону cеред юнаків та юніорів триватиме до 8 березня 2026 року.

Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів, що розпочався у суботу, 28 лютого 2026 року, в Арбері (Німеччина). Про це повідомляє «Главком».

Тарас Тарасюк здобув срібло в індивідуальній гонці серед юнаків на 12.5 км. З двома промахами на другому вогневому рубежі він фінішував з результатом 39:15.7. Відставання Тарасюка від переможця гонки, Ріхардса Лозберса з Латвії склало 54.5 секунди.

Це перша нагорода Тараса Тарасюка на юніорських чемпіонатах світу. На чемпіонаті Європи-2026 він став переможцем в одиночній змішаній естафеті у парі зі своєю сестрою Тетяною Тарасюк.

Світова першість cеред юнаків та юніорів триватиме до 8 березня 2026 року.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Джерело
Теги: біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лу Жанмонно – поточна лідерка загального заліку Кубка світу
Остання біатлонна гонка Олімпіади-2026: прогноз і анонс жіночого мас-старту Реклама
21 лютого, 10:26
Мелле ван'т Ваут піднявся на подіум разом зі своїм братом Єнсом, який вже двічі встиг стати олімпійським чемпіоном
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 18 лютого
19 лютого, 03:01
Дмитро Підручний та Віталій Мандзин візьмуть участь в естафеті
Визначився склад чоловічої збірної України з біатлону на естафету Олімпіади-2026
16 лютого, 17:08
Кирило Марсак показав найкращий за 24 роки виступ для України на Олімпіаді у чоловічому одиночному катанні
Олімпіада-2026. Результати українців 13 лютого
14 лютого, 03:44
Євген Марусяк показував високі результати на великому трампліні у другій частині сезону
Олімпіада-2026. Анонс виступів українців 14 лютого
14 лютого, 03:35
Кирило Марсак може показати один з найкращих результатів в історії українського фігурного катання
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 13 лютого
12 лютого, 20:56
На фініші Меркушина обійшла Дмитренко завдяки високій швидкості на останньому колі
Дві українські біатлоністки увійшли в топ-20 індивідуальної гонки Олімпіади-2026
11 лютого, 17:27
Фігурист Кирило Марсак присвятив найкращий у своєму житті прокат своєму батькові, який служить на фронті
Олімпіада 2026. Підсумок виступу українців 10 лютого
11 лютого, 01:50
Сноубордистка Аннамарі Данча уп'яте виступить на Олімпіаді
Боротьба за першу десятку. Анонс виступів українців на Олімпіаді 8 лютого
8 лютого, 00:12

Новини

Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів
Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти Бубки набрала понад 5 тис. голосів за дві доби
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти Бубки набрала понад 5 тис. голосів за дві доби
«Арбітр говорить»: суддя Коваленко назавжди ввійшов в історію чемпіонату України
«Арбітр говорить»: суддя Коваленко назавжди ввійшов в історію чемпіонату України
«Металіст 1925» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
«Металіст 1925» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
ПСЖ і «Реал» домовилися про перенесення поєдинків: відома причина
ПСЖ і «Реал» домовилися про перенесення поєдинків: відома причина
Російський функціонер запропонував відібрати у США проведення Чемпіонату світу з футболу
Російський функціонер запропонував відібрати у США проведення Чемпіонату світу з футболу

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua