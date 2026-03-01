Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів
Світова першість з біатлону cеред юнаків та юніорів триватиме до 8 березня 2026 року.
Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів, що розпочався у суботу, 28 лютого 2026 року, в Арбері (Німеччина). Про це повідомляє «Главком».
Тарас Тарасюк здобув срібло в індивідуальній гонці серед юнаків на 12.5 км. З двома промахами на другому вогневому рубежі він фінішував з результатом 39:15.7. Відставання Тарасюка від переможця гонки, Ріхардса Лозберса з Латвії склало 54.5 секунди.
Це перша нагорода Тараса Тарасюка на юніорських чемпіонатах світу. На чемпіонаті Європи-2026 він став переможцем в одиночній змішаній естафеті у парі зі своєю сестрою Тетяною Тарасюк.
Світова першість cеред юнаків та юніорів триватиме до 8 березня 2026 року.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
