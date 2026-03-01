Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Петиція Гераскевича щодо санкцій проти Бубки набрала понад 5 тис. голосів за дві доби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти Бубки набрала понад 5 тис. голосів за дві доби
У свої петиції Гераскевич закликає запровадити проти Бубки санкції, а також позбавити його звання Герой України
фото: Станіслав Груздєв

На сайті Кабміну петиція Гераскевича щодо Бубки з'явилася у п'ятницю, 27 лютого 2026 року

Петиція лідера українського скелетону Владислава Гераскевича про запровадження санкцій проти члена МОК Сергія Бубки вже набрала понад 5 тисяч підписів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Кабміну.

Петиція Гераскевича: що відомо

Петиція Гераскевича станом на 9:35 1 березня 2026 року вже набрала 5654 голосів. На сайті Кабміну вона з'явилася у п'ятницю, 27 лютого 2026 року. Для того, щоб петиція потрапила на розгляд уряду, вона має набрати 25 тисяч голосів.

У своїй петиції Гераскевич закликає запровадити проти Бубки санкції, а також позбавити його звання Герой України.

«Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду – звання «Герой України». Під час повномасштабної війни Росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання «Герой України» фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну», – прокоментував Гераскевич свою ініціативу.

У тексті петиції зазначається, що «Рух «Чесно» вніс Сергія Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами».

Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки під час виступу в Раді

Скелетоніст Владислав Гераскевич у четвер, 26 лютого 2026 року, виступив у Верховній Раді. Він закликав позбавити члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубку звання Героя України та запровадити проти нього санкції.

Зокрема, Гераскевич зазначив, що серед представників України в міжнародних спортивних структурах є люди, дії яких, на його переконання, шкодять державі. Він підкреслив, що член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Сергій Бубка досі має звання Героя України. За словами спортсмена, йому соромно, що це звання залишається за людиною, яка «торгує з окупантами та підігрує Росії».

Спортсмен закликав позбавити Бубку державної нагороди шляхом застосування санкцій, наголосивши, що звання Героя України нині часто надається посмертно військовим, які віддали життя за країну.

Теги: санкції Герой України Сергій Бубка петиція Владислав Гераскевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Гераскевич на Олімпйських іграх 2026
Україна повертає Олімпіаді її сенс
12 лютого, 11:20
Український скелетоніст Владислав Гераскевич
Хто такі Гераскевичі? Знайомтесь!
13 лютого, 07:25
Скелетоніст Владислав Гераскевич
«Мені не надходили ніякі $800 тис.». Владислав Гераскевич про наслідки свого вчинку на Олімпіаді
21 лютого, 10:00
Нові санкції проти РФ, українська делегація вирушила на переговори в ОАЕ. Головне за 2 лютого 2026
Нові санкції проти РФ, українська делегація вирушила на переговори в ОАЕ. Головне за 2 лютого 2026
2 лютого, 21:20
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
Зеленський у Німеччині, Гераскевич у суді та нова відстрочка для багатодітних. Головне за 13 лютого 2026 року
13 лютого, 21:07
Скандально відомий колишній український дипломат бере участь в російській кампанії проти олімпійця Гераскевича
Скандально відомий колишній український дипломат бере участь в російській кампанії проти олімпійця Гераскевича
14 лютого, 09:18
Гераскевич: Якщо санкції перейдуть на міжнародний рівень, то росіяни не зможуть потрапляти на змагання
Санкції проти російських спортсменів. Найвідоміший український скелетоніст звернувся до влади
2 лютого, 11:04
Владислав Гераскевич не зможе виступити на Олімпіаді
«Спорт не означає безпам'ятство». Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації
12 лютого, 14:21
Прем’єрка Литви заявила про неприйнятність вето Угорщини щодо України
Прем’єрка Литви розкритикувала блокування Угорщиною санкцій проти РФ
26 лютого, 18:33

Новини

Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів
Тарасюк здобув срібло Чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти Бубки набрала понад 5 тис. голосів за дві доби
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти Бубки набрала понад 5 тис. голосів за дві доби
«Арбітр говорить»: суддя Коваленко назавжди ввійшов в історію чемпіонату України
«Арбітр говорить»: суддя Коваленко назавжди ввійшов в історію чемпіонату України
«Металіст 1925» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
«Металіст 1925» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
ПСЖ і «Реал» домовилися про перенесення поєдинків: відома причина
ПСЖ і «Реал» домовилися про перенесення поєдинків: відома причина
Російський функціонер запропонував відібрати у США проведення Чемпіонату світу з футболу
Російський функціонер запропонував відібрати у США проведення Чемпіонату світу з футболу

Новини

В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua