ПСЖ і «Реал» домовилися про перенесення поєдинків: відома причина

Провідні клуби не цураються практики корегувати календар задля єврокубків

Французький «Парі Сен-Жермен» і мадридський «Реал» умовили місцеві ліги змінити дату матчів перед 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні сайти першостей.

Королівський клуб переніс поєдинок 27-го туру чемпіонату Іспанії. Спершу «вершкові» мали протистояти «Сельті» з Віго 7 березня. Та тепер Ла Ліга перенесла матч на 6 березня.

Натомість парижани заручилися підтримкою «Нанта», щоб змінити дату поєдинку 26-го туру французької Ліги 1. Команди мали зустрітися 15 березня – між двома матчами плейоф головного єврокубка. Тепер же поєдинок зіграють аж 20 квітня.

«Реал» і ПСЖ гратимуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 11 березня і 17 березня. Суперником мадридців буде англійський «Манчестер Сіті». Натомість команда Іллі Забарного протистоятиме лондонському «Челсі».

Напередодні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Центральним протистоянням стадії будуть поєдинки «Реала» й англійського «Манчестер Сіті». За останні 14 років гранди провели 15 очних матчів у головному єврокубку.

До слова, раніше УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів. Інвентар виготовив німецький виробник adidas. Дизайнери надихалися містом-господарем фіналу – Будапештом.