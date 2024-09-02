Київські спортсмени здобули нагороди на Чемпіонаті світу з кікбоксингу

Українська збірна посіла п'яте місце в загальному рейтингу з результатом: 16 золотих медалей, 10 срібних та 12 бронзових

Змагання тривали у Будапешті з 23 серпня по 1 вересня

Спортсмени з Київщини у складі української збірної вибороли шість медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WAKO серед молоді. Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Змагання тривали у Будапешті з 23 серпня по 1 вересня.

Як зазначається, українська збірна посіла п'яте місце в загальному рейтингу з результатом: 16 золотих медалей, 10 срібних та 12 бронзових.

Переможцями та призерами стали представники Київського обласного осередку кікбоксингу WAKO:

Мельник Анастасія, К-1, 52 кг – чемпіонка світу

Кривенко Данило, Лоу-кік, 48 кг – чемпіон світу

Прима Тимофій - К-1, 48 кг – срібний призер

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На татамі результативними були:

Крисевич Поліна – перемога в розділі лайт-контакт, а також в дисципліні Поїнт-файтинг виборола бронзову нагороду Гончарук Марія – в розділі поїнт-файтинг стала бронзовою призеркою

Нагадаємо, українські спортсмени завершили четвертий день Паралімпійських ігор-2024 у Парижі, здобувши вісім медалей.