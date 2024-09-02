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Київські спортсмени здобули нагороди на Чемпіонаті світу з кікбоксингу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київські спортсмени здобули нагороди на Чемпіонаті світу з кікбоксингу
Українська збірна посіла п'яте місце в загальному рейтингу з результатом: 16 золотих медалей, 10 срібних та 12 бронзових
фото: пресслужба КОВА

Змагання тривали у Будапешті з 23 серпня по 1 вересня

Спортсмени з Київщини у складі української збірної вибороли шість медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WAKO серед молоді. Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Змагання тривали у Будапешті з 23 серпня по 1 вересня.

Київські спортсмени здобули нагороди на Чемпіонаті світу з кікбоксингу фото 1

Як зазначається,  українська збірна посіла п'яте місце в загальному рейтингу з результатом: 16 золотих медалей, 10 срібних та 12 бронзових.

Переможцями та призерами стали представники Київського обласного осередку кікбоксингу WAKO:

  • Мельник Анастасія, К-1, 52 кг  – чемпіонка світу
  • Кривенко Данило, Лоу-кік, 48 кг – чемпіон світу
  • Прима Тимофій - К-1, 48 кг – срібний призер
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На татамі результативними були:

Крисевич Поліна – перемога в розділі лайт-контакт, а також в дисципліні Поїнт-файтинг виборола бронзову нагороду Гончарук Марія – в розділі поїнт-файтинг стала бронзовою призеркою

Нагадаємо, українські спортсмени завершили четвертий день Паралімпійських ігор-2024 у Парижі, здобувши вісім медалей.

Теги: спорт

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