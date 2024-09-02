Київські спортсмени здобули нагороди на Чемпіонаті світу з кікбоксингу
Змагання тривали у Будапешті з 23 серпня по 1 вересня
Спортсмени з Київщини у складі української збірної вибороли шість медалей на Чемпіонаті світу з кікбоксингу WAKO серед молоді. Про це інформує пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Змагання тривали у Будапешті з 23 серпня по 1 вересня.
Як зазначається, українська збірна посіла п'яте місце в загальному рейтингу з результатом: 16 золотих медалей, 10 срібних та 12 бронзових.
Переможцями та призерами стали представники Київського обласного осередку кікбоксингу WAKO:
- Мельник Анастасія, К-1, 52 кг – чемпіонка світу
- Кривенко Данило, Лоу-кік, 48 кг – чемпіон світу
- Прима Тимофій - К-1, 48 кг – срібний призер
На татамі результативними були:
Крисевич Поліна – перемога в розділі лайт-контакт, а також в дисципліні Поїнт-файтинг виборола бронзову нагороду Гончарук Марія – в розділі поїнт-файтинг стала бронзовою призеркою
Нагадаємо, українські спортсмени завершили четвертий день Паралімпійських ігор-2024 у Парижі, здобувши вісім медалей.
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