Міжнародний паралімпійський комітет обмежив українців у висловлюваннях про війну

Керівництво Національного паралімпійського комітету проведе зустріч з головою міжнародного, щоб висловити свою позицію щодо участі «нейтральних» представників Росії та Білорусі на змаганнях у Парижі

Членів збірної України на літній Паралімпіаді-2024 у Парижі було обмежено у висловлюваннях на тему війни. Міжнародний паралімпійський комітет випустив документу, що регламентує поведінку українців. Про це заявила речниця Національного паралімпійського комітету Наталія Гарач в ефірі телемарафону.

«Цей документ говорить про поведінку, як ми повинні поводитися, де і що ми можемо демонструвати, де і що ми можемо говорити. Ось така свобода слова у нас, таке ставлення до паралімпійців з боку Міжнародного паралімпійського комітету», – сказала Гарач.

Так, керівництво Національного паралімпійського комітету проведе зустріч з головою міжнародного, щоб висловити свою позицію щодо участі «нейтральних» представників Росії та Білорусі на змаганнях у Парижі.

Зазначимо, що Україну в Парижі представляють 140 атлетів, які змагаються у 22 паралімпійських видах спорту.

Нагадаємо, український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної. Згодом українські плавці завоювали ще три медалі.

Як повідомлялося, у Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

До слова, Зеленський прокоментував перші перемоги українських паралімпійців у Парижі.