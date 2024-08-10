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Анонс Олімпіади на 10 серпня. Останній ривок для збірної України

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Анонс Олімпіади на 10 серпня. Останній ривок для збірної України
Марина та Владислава Алексіїві були у складі бронзової групи на минулій Олімпіаді, проте зараз вони виступатимуть у дуеті
Фото: KHARKIV SPORT CITY

Сьогодні наші спортсмени матимуть реальні можливості на завоювання медалей 

У п'ятнадцятий день Олімпійських Ігор-2024 17 українських представників виступлять у восьми видах спорту: веслуванні на байдарках та каное, боротьбі, художній гімнастиці, сучасному п'ятиборстві, брейкінгу, стрибках у воду, легкій атлетиці та артистичному плаванню. 

Як і впродовж останніх днів, велика увага буде спрямована на арену Тимчасового Великого палацу, де відбуваються змагання з боротьби. У ранковій сесії змагатимуться наші борці вільного стилю Олександр Хоцянівський та Муразі Мчелідзе, а у вечірній вийде на килим вийде Ірина Коляденко

Першим з борців розпочне виступати Олександр Хоцянівський, який вчора поступився з рахунком 0:11 одному з фаворитів турніру, грузину Гено Петріашвілі, однак отримав право виступити у втішних сутичках. За вихід до бронзового фіналу досвідчений українець боротиметься з 32-річним поляком Робертом Бараном. Якщо Олександру вдасться здолати польського опонента, то у поєдинку за бронзу йому протистояти азербайджанець Гіоргі Мешвілдішвілі, який ставав третім на цьогорічній континентальній першості. 

Після Хоцянівського за декілька сутичок вийде боротися Муразі Мчелідзе. Українець є представником вагової категорії до 97 кілограмів, проте на початку року виступав на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 125 кілограмів, де поступився згаданому вище Мешвілдішвілі у матчі за третє місце. Сітка для Мчелідзе буде не найважчою, адже йому не доведеться боротися проти топових претендентів на нагороди у першому ж раунді, проте стартові два суперники, Ібрагім Чіфтчі та Гіві Мацарашвілі є титулованими на європейському рівні. 

Проте найбільше всі вболівальники чекають золотого фіналу нашої провідної борчині Ірини Коляденко. Українка провела чудовий вчорашній день, зумівши нарешті взяти реванш у Айсулу Тинибекової за поразку на останньому чемпіонаті світу та минулих Олімпійських Іграх. Тепер же Ірині доведеться боротися проти непростої японки Сакури Мотокі, якій Ірина поступалася з рахунком 2:5 на міжнародному турнірі в Загребі на початку року. Мотокі довелося нелегко на шляху до півфіналу, однак у фіналі шанси обох борчинь на перемогу будуть відносно рівними, бо кожна з них змогла здолати одних з лідерок у цій ваговій категорії.  

Завоювати першу за 16 років олімпійську медаль для України у стрибках у воду намагатиметься наш талановитий Олексій Середа. Середа провів важкий сезон та пропустив багато змагань через травму та відновлення, проте зараз йому є чим здивувати своїх суперників. У кваліфікації Олексій став п'ятим і продемонстрував досить складну програму стрибків, тож за умови вдалого виступу в півфіналі та потрапляння до дванадцятки фіналістів він може створити сенсацію. 

Завершальний день Олімпіади буде сьогодні у веслуванні на байдарках та каное. Вчора Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виграли срібну медаль у каное-двійці, а вже сьогодні вони змагатимуться в одиночних човнах та потенційно можуть стати суперницями у фіналі. Для потрапляння до фіналу нашим веслувальницям необхідно увійти до четвірки у півфіналі. Також до фіналу намагатиметься пройти і досвідчена українська байдарочниця Марія Повх, яка є призеркою континентальних першостей у веслуванні на 500 метрів. Для потрапляння до фіналу А Повх треба посісти перше чи друге місце у своєму заїзді, а ось третє та нижчі місця відправлять її у втішні фінали. 

Також сьогодні буде розіграний другий комплект нагород в артистичному плаванні. У змаганнях серед дуетів відбудеться заключна частина змагань, довільна програма. Нашу країну представлятимуть Марина та Владислава Алексіїві, які перший день завершили на п'ятому місці з відставанням у менш, ніж п'ять балів від подіуму. Українки вирішили зробити наголос на якісному виконанні своїх програм, тому вони з меншою складністю програм мають бездоганно виконати свою вправу та чекати помилок від суперниць. 

Є сподівання на гарний виступ і від українських художніх гімнасток, які виступатимуть у групових вправах. Україна наразі не має нагород з Олімпійських Ігор з групового багатоборства, тож у наших гімнасток є шанс вписати своє ім'я в історію. Вони пробилися до цього фіналу з третього місця у кваліфікації та за умов гарного виконання обох комбінацій без втрат чи суттєвих помилок матимуть можливість вести боротьбу за найвищі місця. 

Останнім представником нашої країни в легкій атлетиці є стрибун у висоту Олег Дорощук. Українець з передостаннім результатом кваліфікувався до фіналу цієї дисципліни, проте він має мотивацію виправити всі свої помилки і поборотися з двома олімпійськими чемпіонами, Мутазом Баршимом та Джанмарко Тамбері, та іншими конкурентами за місце на подіумі. 

Також виступатимуть українці і в сучасному п'ятиборстві та брейкінгу. Наша п'ятиборка Валерія Пермикіна сьогодні докладе зусиль, аби потрапити до дев'яти найкращих спортсменок свого півфіналу та вийти до фіналу змагань, а b-boy Kuzya (Олег Кузнєцов) намагатиметься спершу потрапити до чвертьфіналу Олімпійських Ігор, а потім вести боротьбу за нагороди. 

Розклад українців 10 серпня

11:00. Стрибки у воду, чоловіки. Особисті змагання, десятиметрова вишка. Півфінал. Олексій Середа

12:00. Веслування на байдарках і каное, жінки. Байдарка-одиночка, 500 метрів. Півфінал. Марія Повх

12:00. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 125 кілограмів. «Втішні» поєдинки. Олександр Хоцянівський

12:00. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 97 кілограмів. Попередні поєдинки. Муразі Мчелідзе

12:40. Веслування на байдарках і каное, жінки. Каное-одиночка, 200 метрів. Півфінал. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

14:00. Сучасне п'ятиборство, жінки. Півфінал. Валерія Пермикіна

15:00. Художня гімнастика, жінки. Групове багатоборство. Фінал. Збірна України (Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Марія Височанська)

17:00. Брейкінг, чоловіки. Груповий етап. Олег «Kuzya» Кузнєцов

20:00. Легка атлетика, чоловіки. Стрибки у висоту. Фінал. Олег Дорощук

20:30. Артистичне плавання, жінки. Дуети. Довільна програма. Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва

21:25. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 62 кілограмів. «Золотий» фінал. Ірина Коляденко - Сакура Мотокі

У разі виходу до наступних раундів

14:00. Веслування на байдарках і каное, жінки. Байдарка-одиночка, 500 метрів. Фінал. Марія Повх

14:50. Веслування на байдарках і каное, жінки. Каное-одиночка, 200 метрів. Фінал. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

16:00. Стрибки у воду, чоловіки. Особисті змагання, десятиметрова вишка. Фінал. Олексій Середа

Починаючи з 19:15. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 97 кілограмів. Півфінали. Муразі Мчелідзе

Починаючи з 19:15. Вільна боротьба, чоловіки. Вагова категорія до 125 кілограмів. «Бронзовий» фінал. Олександр Хоцянівський

22:19. Брейкінг, жінки. Фінали. Олег «Kuzya» Кузнєцов

Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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