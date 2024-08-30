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Зеленський прокоментував перші перемоги українських паралімпійців у Парижі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував перші перемоги українських паралімпійців у Парижі
Український плавець Антон Коль завоював перше срібло на Паралімпійських іграх-2024
фото з відкритих джерел

Україна завоювала на Паралімпійських іграх дві срібні та дві бронзові медалі

Кожна перемога наших спортсменів надихає всю Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, Україна вже завоювала на Паралімпійських іграх дві срібні та дві бронзові медалі у плаванні.

Хто отримав медалі

  • Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 м на спині. 
  • Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 м вільним стилем. 
  • Анна Гонтар – бронзова призерка у плаванні на 50 м вільним стилем.
  • Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 м вільним стилем. 

«Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати!» – зазначив президент.

Нагадаємо, український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної. Згодом українські плавці завоювали ще три медалі.

Як повідомлялося, у Парижі ввечері 28 серпня відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів зі 169 країн. Загалом розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту. Україна буде представлена складом зі 140 атлетів, що виступатимуть у 17 видах спорту.

Для нашої збірної Паралімпіада у Парижі стане восьмою. На попередніх літніх Паралімпійських іграх українські спортсмени здобули 98 нагород (24 з яких – золоті), посівши шосте місце у медальному заліку.

Білорусь і Росія допущені на Ігри в індивідуальних змаганнях. Там вони виступатимуть в статусі нейтральних. Зокрема, до змагань допустять 85-90 росіян.

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Теги: спорт плавання паралімпійські ігри Володимир Зеленський президент медалі

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